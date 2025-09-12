Un elev de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală, în Maramureş. Poliţiştii fac verificări

Un elev de 13 ani a murit vineri, după ce i s-a făcut rău și a leșinat la școala din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș.

Echipajul medical sosit acolo a făcut manevre de resuscitare, fiind însă nevoit să constate decesul copilului. Polițiștii fac verificări, dar afirmă că, până în prezent, nu există suspiciuni privind moartea băiatului.

„Astăzi, 12 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 că, la o unitate școlară din localitatea Băița de Sub Codru, un elev a leșinat. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale, în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat, au constatat decesul acestuia”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului, în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului, a precizat Poliția.

