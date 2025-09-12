Un elev de 13 ani a murit după ce i s-a făcut rău la şcoală, în Maramureş. Poliţiştii fac verificări

Stiri actuale
12-09-2025 | 18:27
politie
Shutterstock

Un elev de 13 ani a murit vineri, după ce i s-a făcut rău și a leșinat la școala din localitatea Băița de Sub Codru, județul Maramureș.

autor
Ioana Andreescu

Echipajul medical sosit acolo a făcut manevre de resuscitare, fiind însă nevoit să constate decesul copilului. Polițiștii fac verificări, dar afirmă că, până în prezent, nu există suspiciuni privind moartea băiatului.

„Astăzi, 12 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 că, la o unitate școlară din localitatea Băița de Sub Codru, un elev a leșinat. La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii Secției 3 Poliție Rurală Fărcașa, care au identificat un minor de 13 ani, iar echipajele medicale, în ciuda manevrelor de resuscitare pe care le-au efectuat, au constatat decesul acestuia”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș.

Cadavrul a fost transportat la morga spitalului, în vederea efectuării necropsiei, iar polițiștii continuă cercetările pentru lămurirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Până în prezent nu există suspiciuni cu privire la decesul băiatului, a precizat Poliția.

Citește și
fasting
Postul intermitent, denumit și „dieta deceniului” poate crește riscul de deces cardiovascular, arată un nou studiu
Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Sursa: News.ro

Etichete: scoala, maramures, deces, elev,

Dată publicare: 12-09-2025 18:27

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
NEWS ALERT S-a încheiat ședința de la FRF dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu
Citește și...
Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează OMS. Tinerii sunt printre cei mai vulnerabili
Stiri externe
Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează OMS. Tinerii sunt printre cei mai vulnerabili

Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, a anunțat OMS într-un nou raport.

Postul intermitent, denumit și „dieta deceniului” poate crește riscul de deces cardiovascular, arată un nou studiu
Stiri Sanatate
Postul intermitent, denumit și „dieta deceniului” poate crește riscul de deces cardiovascular, arată un nou studiu

Un nou studiu de amploare arată că postul intermitent practicat pe termen lung, cu ferestre de alimentație mai scurte de 8 ore, poate crește semnificativ riscul de deces din cauze cardiovasculare.

 

Un obicei zilnic, aparent inofensiv, crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid
Stiri Sanatate
Un obicei zilnic, aparent inofensiv, crește riscul de infarct. Medicii cer să renunți la el rapid

Bolile de inimă sunt de mult timp principala cauză de deces la nivel mondial, iar tensiunea arterială este unul dintre factorii cei mai ușor de controlat.

Recomandări
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului

Misiunea Fondului Monetar Internaţional pentru România și-a prezentat concluziile vizitei efectuate la Bucureşti, după consultările cu autorităţile române.

Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”
Stiri externe
Cine este Tyler Robinson, suspectat că l-a ucis pe Charlie Kirk. Pe gloanțele sale scria: ”O, bella ciao”, ”Hei, fascistule”

Autorităţile din SUA au anunţat vineri că numele suspectului în cazul asasinării activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson.

Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe
Stiri Economice
Unde sunt cei mai „bogați” pensionari din România. Clasamentul pe județe

Bucureștiul, alături de Hunedoara și Brașov au cele mai mari pensii medii din țară. La polul opus se află Giurgiu, Vrancea și Botoșani.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 Septembrie 2025

48:26

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28