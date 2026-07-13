Patrula carabinierilor din cadrul companiei Vomero se deplasa pe Via Orsini, în cartierul Arenella, când a remarcat femeia care transporta cele două sacoșe, potrivit Napoli Today.

Pe măsură ce oamenii legii s-au apropiat, aceștia au simțit un miros suspect. Când i-a observat pe carabinieri, femeia și-ar fi schimbat comportamentul și ar fi grăbit pasul, încercând să se îndepărteze.

Carabinierii au oprit-o și au verificat sacoșele pe care le avea asupra sa. Într-una dintre ele, ascunsă într-un plic galben folosit în mod obișnuit pentru expedierea coletelor, au descoperit 536 de grame de marijuana.

Anchetatorii au decis să continue verificările și la locuința femeii, unde au făcut o nouă descoperire.

În frigiderul femeii, carabinierii au găsit ascunse alte 364 de grame de pastă de hașiș.

Femeia a fost arestată pentru deținere de droguri în scopul comercializării și se află acum în arest la domiciliu, în așteptarea procesului.