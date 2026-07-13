Christina Bluhme se afla weekendul trecut la jumătatea ascensiunii muntelui împreună cu labradorul său negru, Tokyo, când animalul a început să aibă probleme grave de sănătate. Câinele și-a pierdut capacitatea de a-și folosi picioarele și a început să își piardă periodic cunoștința, scrie The Guardian.

Labradorul a fost coborât de salvamontiști cu targa

Situația a devenit o urgență, iar echipa de salvare montană Lochaber a intervenit pentru a coborî animalul de pe munte.

Tokyo, aflat în stare de inconștiență, a fost transportat cu ajutorul unei tărgi de pe vârful aflat la 4.413 picioare (1.345 de metri) până la un cabinet veterinar din apropiere.

Potrivit stăpânei sale, câinele și-a revenit complet a doua zi, iar medicii veterinari cred că labradorul a ingerat canabis abandonat pe traseu.

Christina Bluhme, dresoare de câini din Esher, Surrey, a descris experiența din Scoția drept una dintre cele mai dificile prin care a trecut vreodată.

„A fost una dintre cele mai înspăimântătoare zile din viața mea. Am crezut cu adevărat că o voi pierde”, a povestit femeia.

Ea a explicat că salvatorii au avut un rol esențial în salvarea animalului: „Fără incredibila echipă de salvare montană Lochaber, pur și simplu nu aș fi putut să o cobor în siguranță de pe munte. Să cari un labrador de 25 de kilograme pe Ben Nevis era imposibil de una singură.”

Bluhme a spus că se simte „extrem de norocoasă” că Tokyo a supraviețuit și le-a mulțumit salvatorilor și medicilor veterinari pentru sprijin.

Avertisment pentru proprietarii de animale

După incident, femeia a transmis un mesaj de atenționare pentru ceilalți proprietari de câini, spunând că substanțele periculoase pot fi găsite chiar și în zonele aparent sigure.

„Un mic memento pentru ceilalți proprietari de câini – vă rog să fiți atenți, deoarece drogurile abandonate și alte substanțe toxice pot fi găsite uneori chiar și în cele mai frumoase locuri din natură. Este ceva ce nu mi-am imaginat niciodată că vom întâlni”, a explicat femeia.

Echipa de salvare montană Lochaber a anunțat că este bucuroasă că Tokyo s-a recuperat complet și a apreciat sprijinul oferit de medicii veterinari din Fort William.

Un reprezentant al echipei a declarat: „Se suspectează acum că Tokyo, un câine de lucru de obicei foarte sănătos și activ, a ingerat ceva care a făcut-o să se îmbolnăvească grav. Multe mulțumiri cabinetului Crown Vets pentru sprijin și proprietarei lui Tokyo pentru actualizare și fotografii.”

Cannabisul poate afecta grav câinii

Potrivit specialiștilor veterinari, câinii au mai mulți receptori canabinoizi în creier decât oamenii, motiv pentru care efectele consumului de canabis pot fi mult mai puternice asupra lor.

Simptomele intoxicației pot apărea în 30 până la 90 de minute și pot include pierderea echilibrului, mers nesigur, incapacitatea de a sta în picioare, pierderi involuntare de urină, pupile dilatate și privire sticloasă.

Un caz similar a avut loc în Somerset, în 2024, când doi câini au ajuns într-o stare gravă și nu au mai putut sta în picioare după ce au consumat deșeuri umane care conțineau cannabis, în timp ce se plimbau prin rezervația naturală Winscombe.