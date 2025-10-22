O pensionară din Austria a primit o amendă de 6.000 de euro după ce a distribuit o știre falsă. „Este epuizată psihic”

O pensionară de 68 de ani din Rechnitz (Austria) a primit o amendă de 6.000 de euro după ce a distribuit un articol despre divorțul lui Heinz-Christian Strache, fost vice-cancelar al Austriei, scrie Krone .

Deși nu a avut nicio intenție răuvoitoare, femeia se află acum într-o situație financiară extrem de dificilă.

Pentru distribuirea articolului despre divorțul fostului lider FPÖ, Veronika F. a fost obligată să plătească 4.500 de euro pentru costuri legale și 1.500 de euro drept compensație pentru Strache.

Având o pensie de doar 1.400 de euro și suferind de boli de inimă și deficiențe de vedere, Veronika nu poate plăti suma integral. Instanța a stabilit un plan de plată lunar de 200 de euro. Fiica acesteia afirmă că femeia nu știe cum va face față acestei poveri financiare.

În ciuda faptului că alți pensionari din Stiria au beneficiat de sprijin politic, Veronika F. nu a primit niciun ajutor.

„Am întrebat la mai multe agenții, dar ne-au oferit doar 70 de euro sprijin”, spune fiica femeii.

Max Lercher, liderul SPÖ din Stiria, a fost șocat de procedura în cauză și a criticat modul în care fostul politician Strache a profitat financiar de pe urma celor care abia reușesc să supraviețuiască. SPÖ a acoperit cheltuielile pentru alte trei femei afectate de sentințe similare.

Pentru a face față acestei perioade dificile, fiicele Veronikai F. au deschis un cont GoFundMe, apelând la ajutorul celor care doresc să sprijine femeia. Familia cere donații, chiar și mici, pentru a o ajuta pe Veronika să depășească acest moment greu: „Orice donație, chiar și simbolică, o poate ajuta pe mama mea să depășească această perioadă grea. Starea ei de sănătate este fragilă, iar psihic este epuizată.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













