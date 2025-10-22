O pensionară din Austria a primit o amendă de 6.000 de euro după ce a distribuit o știre falsă. „Este epuizată psihic”

22-10-2025 | 17:16
pensionară din Austria
Sursa foto: Krone

O pensionară de 68 de ani din Rechnitz (Austria) a primit o amendă de 6.000 de euro după ce a distribuit un articol despre divorțul lui Heinz-Christian Strache, fost vice-cancelar al Austriei, scrie Krone.

Mihaela Ivăncică

Deși nu a avut nicio intenție răuvoitoare, femeia se află acum într-o situație financiară extrem de dificilă.

Pentru distribuirea articolului despre divorțul fostului lider FPÖ, Veronika F. a fost obligată să plătească 4.500 de euro pentru costuri legale și 1.500 de euro drept compensație pentru Strache.

Având o pensie de doar 1.400 de euro și suferind de boli de inimă și deficiențe de vedere, Veronika nu poate plăti suma integral. Instanța a stabilit un plan de plată lunar de 200 de euro. Fiica acesteia afirmă că femeia nu știe cum va face față acestei poveri financiare.

În ciuda faptului că alți pensionari din Stiria au beneficiat de sprijin politic, Veronika F. nu a primit niciun ajutor.

fake news
Știre falsă inventată de fanii lui Călin Georgescu: jandarmul care a demisionat după ce și-a văzut părinții la protest

„Am întrebat la mai multe agenții, dar ne-au oferit doar 70 de euro sprijin”, spune fiica femeii.

Max Lercher, liderul SPÖ din Stiria, a fost șocat de procedura în cauză și a criticat modul în care fostul politician Strache a profitat financiar de pe urma celor care abia reușesc să supraviețuiască. SPÖ a acoperit cheltuielile pentru alte trei femei afectate de sentințe similare.

Pentru a face față acestei perioade dificile, fiicele Veronikai F. au deschis un cont GoFundMe, apelând la ajutorul celor care doresc să sprijine femeia. Familia cere donații, chiar și mici, pentru a o ajuta pe Veronika să depășească acest moment greu: „Orice donație, chiar și simbolică, o poate ajuta pe mama mea să depășească această perioadă grea. Starea ei de sănătate este fragilă, iar psihic este epuizată.”

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: Krone

Dată publicare: 22-10-2025 17:13

Accidentul aviatic de la Washington: A apărut o știre falsă despre un patinator care a scăpat datorită câinelui său
Accidentul aviatic de la Washington: A apărut o știre falsă despre un patinator care a scăpat datorită câinelui său

O știre falsă circulă în mass media despre un patinator care ar fi trebuit să urce în avionul care a fost implicat în accidentul aviatic din SUA. Acesta nu ar fi fost lăsat să urce din cauza dimensiunii câinelui său.

Știre falsă inventată de fanii lui Călin Georgescu: jandarmul care a demisionat după ce și-a văzut părinții la protest
Știre falsă inventată de fanii lui Călin Georgescu: jandarmul care a demisionat după ce și-a văzut părinții la protest

Informația distribuită masiv de propaganda lui Călin Georgescu, potrivit căreia un jandarm și-a dat demisia după ce și-a văzut părinții la protestele din Piața Victoriei, este falsă. Propagandiștii nu i-au nimerit nici măcar numele jandarmului.  

Tinerii din România sunt puternic afectați de știrile false de pe net și rețelele sociale. Doar 15% verifică informațiile
Tinerii din România sunt puternic afectați de știrile false de pe net și rețelele sociale. Doar 15% verifică informațiile

Doar 15% dintre tinerii din România verifică informaţiile pe care le găsesc pe internet, potrivit Eurostat. Și mai bine de de 40% recunosc că au distribuit, cel puțin o dată, o ştire falsă pe rețelele de socializare.

Panică printre locuitorii din Germania, după ce o ştire falsă despre un cutremur a fost răspândită pe reţelele de socializare
Panică printre locuitorii din Germania, după ce o ştire falsă despre un cutremur a fost răspândită pe reţelele de socializare

O ştire falsă despre un cutremur iminent, răspândită pe reţelele de socializare, i-a alarmat pe mulţi locuitori din vestul Germaniei, care şi-au părăsit locuinţele şi au telefonat la staţiile de poliţie locale, informează News in Germany.

Ce riscă un thailandez după ce a răspândit o știre falsă despre smogul din Bangkok
Ce riscă un thailandez după ce a răspândit o știre falsă despre smogul din Bangkok

Un thailandez a fost arestat şi acuzat de infracţionalitate informatică pentru postarea pe site-ul său a unei ştiri false despre smogul care acoperă capitala, a informat joi poliţia locală, citată de DPA, conform Agerpres.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul
Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Explozia din Rahova nu a fost provocată, în niciun caz, de o mână criminală, a declarat pentru Știrile PRO TV, chestorul Cristian Gheorghe, Directorul Direcției de Investigații Criminale al Poliției Române.

Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul
Grindeanu știe „pe surse” că reforma pensiilor a fost respinsă și pe fond: Bolojan „să plece acasă” dacă refuză dialogul

Sorin Grindeanu a declarat că știe „pe surse” că judecătorii Curții Constituționale ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond. Șeful PSD îi cere lui Bolojan să plece dacă refuză dialogul cu Justiția.

Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina
Șeful Armatei: „Nu intrăm într-un război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Ce spune despre trimiterea de trupe în Ucraina

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, a declarat că România nu intră într-un război, dar că trebuie să se pregătească ca pentru un război.

