Fusese condamnat la 8 luni și 20 de zile de închisoare, pedeapsă transformată ulterior în 520 de ore de muncă în folosul comunității la Primăria din Torino. Sentința, pronunțată la 2 martie 2023, prevedea ca orele de muncă să fie efectuate până la 2 septembrie 2024, respectiv în termen de un an și șase luni de la pronunțarea hotărârii, scrie Corriere della Sera.

Numai că bărbatul, în vârstă de 49 de ani, nu efectuase nici măcar o oră de muncă după 3 ani, 5 luni și 22 de zile. Prin urmare, Curtea de Apel a decis să revoce pedeapsa cu muncă în folosul comunității și să revină la pedeapsa cu închisoarea.

Condamnatul s-a apărat însă susținând că nimeni nu i-a spus ce activități trebuie să desfășoare și când trebuie să le efectueze. De aici a pornit decizia prin care Curtea Supremă de Casație a Italiei a anulat revocarea pedepsei cu muncă în folosul comunității: înainte de a acuza o persoană că nu și-a executat pedeapsa, trebuie verificat dacă aceasta a fost pusă efectiv în situația de a o putea executa.

O comunicare care nu a mai avut loc

Sentința prevedea o procedură destul de clară: Primăria trebuia să stabilească modul de desfășurare și programul activităților și să le comunice oficial persoanei condamnate, Biroului de executare penală în comunitate (Uepe) și instanței.

Potrivit bărbatului, acest lucru nu s-a întâmplat niciodată. Timpul a trecut, iar abia în noiembrie 2025, carabinierii de la secția Torino Regio l-au contactat telefonic pentru verificări. Răspunsul său, consemnat în documentele oficiale, a fost destul de surprinzător: „Nu am început niciodată.”

Pentru Curtea de Apel, acest lucru a fost suficient pentru a revoca pedeapsa. În plus, în dosar nu apăreau dovezi privind existența unor contacte între bărbat și Primărie.

Astfel, la 9 martie 2026, instanța a dispus revocarea pedepsei alternative, readucând în discuție pedeapsa inițială de 8 luni și 20 de zile de închisoare.

Potrivit judecătorilor, faptul că bărbatul nu începuse activitatea demonstra „o atitudine de indiferență de fond” față de obligațiile stabilite de autoritatea judiciară.

Aici, însă, situația a luat o altă turnură. Bărbatul a făcut recurs la Curtea Supremă de Casație.

Avocatul său a pus accentul pe „inactivitatea instituțiilor responsabile de îndeplinirea formalităților necesare” pentru ca bărbatul să poată executa efectiv pedeapsa prin muncă în folosul comunității.

Cu alte cuvinte, susținerea apărării a fost că nu i se poate cere condamnatului să dea dovadă de o diligență deosebită în condițiile în care instituțiile responsabile nu și-au îndeplinit obligațiile de a-i întocmi programul de muncă.

Judecătorii Curții Supreme au admis argumentele și au trimis cazul înapoi la Curtea de Apel din Torino.

Ce au hotărât judecătorii

Motivul este simplu: nu este suficient să fie numărați anii care au trecut și numărul de ore de muncă neefectuate. Mai întâi trebuie stabilit dacă persoana condamnată a fost pusă efectiv în situația de a putea începe executarea pedepsei.

A fost chemat bărbatul la Uepe? A fost implicat efectiv acest birou? Și, mai ales, i-a comunicat Primăria când și în ce condiții trebuia să efectueze cele 520 de ore? Potrivit Curții Supreme, Curtea de Apel nu a verificat aceste aspecte.

Prin urmare, timpul trecut - oricât de îndelungat - nu poate fi considerat automat o dovadă a neglijenței condamnatului. Acum, cazul se întoarce la Torino.

Curtea Supremă nu a anulat condamnarea și nici nu a stabilit că bărbatul este scutit de obligațiile sale. A cerut însă un lucru esențial: înainte de a concluziona că o persoană nu și-a respectat pedeapsa alternativă și de a readuce în discuție pedeapsa cu închisoarea, trebuie să se verifice dacă aceasta a primit într-adevăr toate informațiile și instrucțiunile necesare pentru a-și executa pedeapsa.