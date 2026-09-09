Teheranul a lansat mai multe rachete asupra unei baze americane din Iordania, după ce Statele Unite au scufundat cinci petroliere iraniene. Efectele noii escaladări s-au resimțit imediat pe piețele financiare. Pentru prima oară în ultimele două luni, barilul de țiței Brent a depășit 100 de dolari.

Sistemele de apărare aeriană ale Iordaniei au interceptat 18 dintre cele 20 de rachete balistice lansate de Gardienii Revoluției Islamice către o bază americană. Celelalte două au căzut în zone nepopulate, fără a provoca victime.

Atacul Teheranului a reprezentat o ripostă directă după lovirea a cinci petroliere iraniene, patru în Golful Oman, unul în apropierea Insulei Kharg din Golful Persic. La rândul lor, atacurile americane au constituit represalii după tentativele de atacare a unei nave de război a Marinei Statelor Unite. De asemenea, Teheranul susține că a capturat ieri una dintre cele mai moderne drone submarine ale armatei americane, în Strâmtoarea Ormuz.

Marco Rubio, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii: „Dacă Iranul continuă să încerce să lovească navele militare americane, de fiecare dată când face acest lucru sau încearcă să o facă, va pierde petroliere.”

Și pentru a complica și mai mult situația din regiune, rebelii houthi din Yemen au țintit instalații petroliere din sudul Arabiei Saudite. Pe de altă parte, premierul israelian a avertizat din nou că înlăturarea regimului ayatolahilor rămâne un obiectiv primordial. Declarațiile trebuie înțelese în contextul campaniei electorale extrem de disputate pentru alegerile legislative programate pe 27 octombrie.

Opoziția israeliană îl acuză pe premier de neglijență criminală după ce o anchetă publicată de „Haaretz” a scos la iveală că liderul Emiratelor Arabe Unite l-ar fi avertizat pe Netanyahu că gruparea teroristă Hamas pregătea o acțiune de o anvergură fără precedent. Însă alerta n-a ajuns la șefii serviciilor de securitate israeliene.

Oren Liebermann, corespondent CNN: „(Potrivit anchetei jurnalistice), Mohamed bin Zayed l-a sunat pe Netanyahu și, într-o convorbire telefonică de 45 de minute, avută cu aproximativ o săptămână și jumătate înainte de 7 octombrie 2023, l-a avertizat că Hamas plănuia un fel de operațiune majoră care ar putea destabiliza regiunea. Conform raportului, Netanyahu a fost relativ calm, a simțit că are sub control Hamasul și Gaza și era mai îngrijorat de Cisiordania ocupată și de alte fronturi. Biroul lui premierului a dat publicității o declarație în care numește raportul o „minciună absolută”.”

Gadi Eisenkot, lider Yashar, fost șef al statului major: „Dacă raportul este corect, vorbim de o încălcare gravă a încrederii publicului, o neglijență extraordinară din partea premierului. Eu însumi i-am înmânat un document-avertisment cu șase săptămâni înainte de dezastru (din 7 octombrie 2023). Netanyahu a ales să-l ignore, nu a convocat nicio ședință, nu a cerut o evaluare a situației.”

Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, Partidul Yashar, condus de Gadi Eisenkot, fost șef de stat major al armatei, este creditat cu 25 de mandate în Knesset, față de 21 pentru Blocul Likud, al actualului premier.