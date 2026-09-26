Compania care administrează aeroportul (SAC) limitase iniţial activitatea pe aeroport până sâmbătă după-amiază, dar în cele din urmă a decis „suspendarea tuturor operaţiunilor de zbor, atât sosirile, cât şi plecările, până mâine, duminică, la prânz”, potrivit Agerpres.

„Pasagerii sunt rugaţi să verifice la compania aeriană starea zborului lor la înainte de a se îndrepta spre aeroport”, conform unui comunicat difuzat pe reţelele sociale.

Observatorul Institutului Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) emisese în cursul dimineţii o alertă de nivel „roşu”, cel mai înalt, ca urmare a acestei noi erupţii.

INGV a confirmat în buletinul său prezenţa unui nor de cenuşă vulcanică la 4 kilometri altitudine, care se deplasează spre sud, în direcţia oraşului Catania.

Pe lângă erupţie, oraşul sicilian a fost afectat de o furtună intensă, însoţită de ploi, notează EFE.

Etna este un vulcan foarte activ, care provoacă adesea probleme în funcţionarea aeroporturilor din oraşele din apropiere. Cel mai recent eveniment similar a avut loc joi.

Anul acesta, erupţiile sale continue, începând cu 7 august, au provocat haos în plin sezon estival, norii de cenuşă obligând la anularea şi devierea a numeroase zboruri în Sicilia.