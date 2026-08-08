O motocicletă din Al Doilea Război Mondial a fost scoasă din nămolul Dunării, în Budapesta | FOTO

Nivelul apei Dunării nu a mai fost niciodată atât de scăzut. Retragerea apelor a dezvăluit obiecte care au rămas ascunse pe fundul fluviului timp de zeci de ani, printre care și o motocicletă Wehrmacht, model DKW NZ 350-1, folosită în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie euronews.com.

Vehiculul a fost descoperit chiar în centrul capitalei Ungariei, Budapesta, în albia Dunării, în dreptul clădirii Parlamentului ungar.

Pentru specialiștii Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria, este o descoperire cu totul excepțională, descrisă drept una care apare „o dată la un secol”.

Motocicleta este aproape intactă

Potrivit institutului, motocicleta este aproape complet intactă, fiind conservată timp de aproximativ 80 de ani în nămolul Dunării.

Motocicleta recuperată este un model dezvoltat special pentru utilizare militară și produs începând din 1944. Până la sfârșitul războiului, în 1945, au fost fabricate aproximativ 12.000 de exemplare. Modelul anterior, DKW NZ 350, putea atinge o viteză maximă de 105 kilometri pe oră, potrivit ADAC.