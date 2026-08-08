O motocicletă din Al Doilea Război Mondial a fost scoasă din nămolul Dunării, în Budapesta | FOTO

Nivelul apei Dunării nu a mai fost niciodată atât de scăzut. Retragerea apelor a dezvăluit obiecte care au rămas ascunse pe fundul fluviului timp de zeci de ani, printre care și o motocicletă Wehrmacht, model DKW NZ 350-1, folosită în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, scrie euronews.com.
Vehiculul a fost descoperit chiar în centrul capitalei Ungariei, Budapesta, în albia Dunării, în dreptul clădirii Parlamentului ungar.
Pentru specialiștii Institutului și Muzeului de Istorie Militară din Ungaria, este o descoperire cu totul excepțională, descrisă drept una care apare „o dată la un secol”.
Motocicleta este aproape intactă
Potrivit institutului, motocicleta este aproape complet intactă, fiind conservată timp de aproximativ 80 de ani în nămolul Dunării.
Motocicleta recuperată este un model dezvoltat special pentru utilizare militară și produs începând din 1944. Până la sfârșitul războiului, în 1945, au fost fabricate aproximativ 12.000 de exemplare. Modelul anterior, DKW NZ 350, putea atinge o viteză maximă de 105 kilometri pe oră, potrivit ADAC.
Motocicleta a fost produsă de Auto Union AG, companie germană de automobile și motociclete fondată în 1932. Auto Union AG a luat naștere prin fuziunea mai multor mărci, printre care și Audi.
Până în toamna anului 1936, gama NZ, formată din modelele de 250 și 350 cmc, era pregătită pentru producția de serie. Totuși, deoarece o altă gamă de motociclete a companiei se vindea foarte bine, producția în serie a început abia în 1938.
La modelele mai vechi, componentele cadrului erau încă prinse cu șuruburi. La gama NZ, acestea au fost sudate. Cum procesul necesita o cantitate mare de energie electrică, lucrările puteau fi efectuate doar noaptea, când rețeaua electrică nu era atât de solicitată.
Alte descoperii pe fundul Dunării
Descoperirea motocicletei nu este singulară. Pe fundul Dunării au mai fost găsite mine antitanc germane, fragmente de grenade de mână și proiectile de artilerie.
Institutul de Istorie Militară din Ungaria consideră că această porțiune a fluviului ar fi putut fi folosită la sfârșitul războiului drept o „groapă de depozitare a resturilor de război”.
Din martie 1944, trupele germane au ocupat Budapesta. Între octombrie 1944 și februarie 1945 s-a desfășurat Bătălia pentru Budapesta, una dintre cele mai sângeroase confruntări de pe frontul de est, între Armata Roșie sovietică și forțele germane și ungare.
În lupte au murit aproximativ 30.000 de soldați germani, peste 17.000 de soldați ungari și circa 80.000 de militari sovietici și români.
După capitularea ultimelor unități germane, Budapesta a fost eliberată la 13 februarie 1945.
Specialiștii spun că nivelul extrem de scăzut al Dunării a oferit o ocazie rară de a descoperi obiecte istorice care au rămas ascunse în albia fluviului timp de aproape opt decenii, însă multe dintre acestea sunt încă muniții neexplodate și trebuie recuperate cu mare atenție.
Sursa:
StirilePROTV
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