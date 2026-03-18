Femeia susține că decizia a fost nedreaptă și că a venit ca reacție la faptul că a atras atenția opiniei publice și a unor politicieni, printre care deputatul Adrian Zandberg, scrie Fakt.

Katarzyna Kiwerska a fost concediată după ce a semnalat temperaturile extrem de scăzute din incinta magazinului. Angajații lucrau în frig, tremurând în timp ce aranjau marfa și serveau clienții. În unele zone, termometrele indicau până la 6 grade, iar uneori temperatura cobora chiar la 2 grade.

Angajații lucrau în frig extrem în magazin

„Am acționat conform Codului Muncii. Ca manager, am obligația de a reacționa atunci când condițiile de muncă sunt periculoase. Temperaturile de aproximativ două grade Celsius nu sunt potrivite pentru muncă”, a declarat Kiwerska.

În anumite zone ale magazinului, temperatura cobora până la 2 grade, situație care a atras atenția deputatului Adrian Zandberg. Acesta a mers la fața locului și, pe 4 februarie, a făcut o intervenție parlamentară, descriind cazul drept „un scandal”.

Pe 13 martie 2026, într-o zi obișnuită de lucru, Kiwerska a fost informată că este concediată.

„Mi-au cerut să predau cheile și să părăsesc magazinul în aceeași zi. Chiar și colegii mei au fost șocați”, a spus ea.

Motivul oficial invocat a fost „încălcarea gravă a obligațiilor”. Cu toate acestea, fosta manageră susține că decizia angajatorului a venit după ce a făcut publice problemele legate de temperatură, subiect care a atras atenția opiniei publice și a politicienilor.

Organizația OPZZ Konfederacja Pracy a intervenit în sprijinul acesteia, precizând că era atât avertizor de integritate, cât și membră de sindicat, beneficiind astfel de protecție legală împotriva concedierii fără consultarea organizației sindicale.

Sindicatul susține că legea a fost încălcată

„Este o încălcare clară a legislației privind protecția angajaților și a avertizorilor”, au afirmat reprezentanții sindicatului.

Kiwerska a anunțat că va contesta concedierea în instanță: „Am spus deja celor care mi-au înmânat notificarea că ne vom întâlni la tribunal”.

Ea a precizat că nu își mai dorește să continue activitatea în cadrul companiei Dino, chiar și în cazul unei eventuale reangajări.

„Voi cere despăgubiri. După cum am fost tratată, nu mai văd posibilitatea de a continua colaborarea”, a subliniat aceasta.

Reprezentanții Dino nu au oferit, momentan, niciun răspuns oficial referitor la situația Katarzynei Kiwerska.