Și anul trecut responsabilii au mai luat patru copii din aceeași familie, dar și aceștia au dispărut din centrul unde fuseseră duși cu mama lor. Anchetatorii din Italia încearcă să o găsească pe fetiță și să afle dacă frățiorii ei au fost duși de părinți în România.

În luna iulie, polițiștii italieni au oprit și verificat duba în care se aflau doi români. În vehicul, printre fiare și alte gunoaie pe care ei le transportau atunci, au găsit un bebeluș așezat într-un scaun pentru copii.

Autoritățile au decis să ia copilul și să îl ducă într-un centru de plasament din provincia Caserta.

Dar săptămână trecută, în timp ce bebelușul dormea, unul dintre angajații centrului ar fi auzit zgomote. A reușit să vadă două persoane care fugeau, iar când a verificat camera fetiței, aceasta dispăruse.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și îi caută pe cei care au luat copilul. Potrivit avocatei Simona Molisso, specializată în dreptul familiei și dreptul minorilor, care a fost numită tutorele legal al copilei de numai 5 luni, anchetatorii au bănuiala că părinții au răpită-o pe cea mică.

Simona Molisso, avocată: „Fetița mică se afla singură într-o casă de tip familial și există imagini provenite de la o cameră de supraveghere a unui vecin, care ar părea să ateste că, din păcate, părinții au fost cei care au luat-o pe micuță”.

Anul trecut, serviciile sociale din Napoli au mai preluat de la cei doi părinți patru copii ai lor, cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Aceeași avocată a fost desemnată și tutorele lor legal și povestește că cei mici au fost găsiți în condiții care îi puneau în pericol.

Cei patru frați au fost duși atunci în centrul de plasament împreună cu mama lor. În noaptea următoare însă mama i-a luat și a fugit cu ei. De atunci autoritățile nu au reușit să-i găsească

Simona Molisso, avocată: „La solicitarea mea explicită, privind situația celorlalți frați și surori, avocatul părinților mi-a spus că aceștia s-ar afla în România, la bunică. Aveam nevoie de o dovadă din partea unei autorități, a unei școli, a unei primării, care să ne ateste că cei patru minori se aflau pe teritoriul românesc, dar aceste documente nu au sosit niciodată, astfel că eu nu pot spune dacă, într-adevăr, copiiise află în România sau nu”.

Pentru acest caz există deja pe rol un dosar la Tribunalul pentru Minori din Napoli, iar următoarea audiere este programată în luna noiembrie.