Karen Rojas, acum în vârstă de 11 ani, a fost localizată la peste 4.300 km distanță de locul nașterii sale din Carolina de Nord, scrie Fox News.

Fata fusese dată dispărută pe 1 iulie 2020, după ce mama ei, care deținea custodia, o răpise pe 2 iunie 2020. Autoritățile au spus că mama a încetat brusc să mai comunice cu personalul Departamentului pentru Servicii pentru Copii și Familii (DCFS) și se presupune că a luat-o pe Karen și a fugit. Dispariția a lăsat familia și întreaga comunitate în stare de șoc, iar anchetele au fost lansate imediat.

După luni de zile în care nu s-au primit informații noi, cercetările au început să adune noi piste. Pe 8 martie 2023, autoritățile au primit informații cruciale care indicau că fata ar putea fi în Washington, Carolina de Nord. La câteva luni de la dispariția sa, organizația Missing People in America publicase o fotografie digitalizată a lui Karen, pentru a actualiza căutările și a arăta cum ar putea arăta acum.

Acum, Karen Rojas a fost descoperită în siguranță și înscrisă într-o școală din Carolina de Nord, unde a trăit sub un nume fals.

Deși fata a fost găsită și plasată sub protecție, mama sa nu a fost arestată. Potrivit ABC News, cele două femei locuiau în Carolina de Nord de mai mulți ani și, deși autoritățile au investigat cazul, nu s-au făcut arestări deocamdată. În acest moment, o anchetă continuă pentru a lămuri toate circumstanțele.