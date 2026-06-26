Valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat în 2025 cu 9,5%, până la 143,931 miliarde lei, ritmul de creştere fiind inferior cu 4,7% față de 2024.

În aceste condiții, fiecărui locuitor revenindu-i 105 bancnote şi 321 monede, conform Raportului anual 2025, publicat vineri de Banca Naţională a României.

„În anul 2025, numerarul aflat în afara sistemului bancar şi-a păstrat o serie de tipare sezoniere, ratele lunare ridicate de creştere fiind consemnate în aprilie (2,5%), sub influenţa Sărbătorilor Pascale şi în august (1,5%), sub influenţa efectuării concediilor. În restul lunilor, valoarea acestuia a consemnat creşteri de amplitudine mai mică, inclusiv în perioada Sărbătorilor de iarnă, când solicitările de numerar au fost mai reduse (0,7% în noiembrie şi 0,6% în decembrie comparativ cu 1,6% în noiembrie 2024 şi 2,7% în decembrie 2024)”, se menţionează în raport.

Valoarea maximă a numerarului aflat în afara sistemului bancar în cursul anului 2025, respectiv 147,503 miliarde lei (+9,6% faţă de vârful anului 2024), a fost atinsă în data de 19 decembrie 2025.

Potrivit BNR, la finele anului 2025, în afara sistemului bancar se aflau 2,007 miliarde bancnote şi 6,104 miliarde monede. Valoarea acestor bancnote a fost cu 9,5% mai mare faţă de anul anterior, în timp ce valoarea monedelor a crescut cu 5,8%.

100 de lei, cea mai folosită bancnotă

„Cupiura de 100 lei a fost cel mai intens folosită, ponderea acesteia în numărul total de bancnote în afara sistemului bancar fiind de 25,2%, aceasta fiind urmată de cupiurile de 1 leu (25,1%) şi de 200 lei (16%). Cea mai mică pondere a revenit cupiurii de 500 lei (1,2%). Având în vedere momentul lansării în circulaţie a noii bancnote cu valoarea nominală de 20 lei (anul 2021), ponderea acesteia la finele anului 2025 s-a menţinut redusă, fiind de numai 2,8%”, se precizează în raportul consultat de Agerpres.

În ceea ce priveşte monedele, cele mai mari ponderi au revenit monedei de 10 bani (42,7%) şi celei de 5 bani (25,6%). Din punct de vedere valoric, cupiurile de 50 bani şi 10 bani au acoperit 89,2% din valoarea totală, ponderea dominantă revenind monedei de 50 bani (57,2%).

În anul 2025, fiecărui locuitor îi reveneau 105 bancnote şi 321 monede din cele aflate în afara sistemului bancar, subliniază BNR.

Valoarea numerarului utilizat în plăţile efectuate de banca centrală în cursul anului 2025 către instituţiile de credit/Trezoreria Statului a fost de aproape 29,733 miliarde lei, cu 7,3% inferioară celei aferente anului 2024.

Numărul de bancnote puse în circulaţie prin intermediul plăţilor a fost de 331,9 milioane bucăţi, cu 31,9% mai mic decât în 2024, iar valoarea acestora a fost de 29,686 miliarde lei (-7,4% sută). Din punct de vedere cantitativ, dar şi valoric, cupiurile de 200 lei şi 500 lei şi-au crescut procentul în totalul bancnotelor puse în circulaţie prin intermediul plăţilor.

Cantitatea totală de monede retrase de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului de la banca centrală a fost în anul 2025 de 243,4 milioane bucăţi, cu 10,9% mai mare decât cea din 2024. Din punct de vedere valoric, structura cupiurilor utilizate în plăţile către instituţiile de credit/Trezoreria Statului s-a modificat faţă de anul 2024, mai pronunţat în cazul monedei de 50 bani, a cărei pondere a crescut cu 0,8 puncte procentuale (până la 72%).

Raportul mai menţionează că valoarea totală a încasărilor de numerar din anul 2025 a fost de 15,981 miliarde lei, cu 8,7% mai mare decât cea din 2024. Prin intermediul depunerilor efectuate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului s-au reîntors la banca centrală 267 milioane bancnote (3,8% mai puţine decât în anul anterior). Cea mai ridicată pondere în numărul total de bancnote a deţinut-o bancnota cu valoarea nominală de 100 lei (31,3%), urmată de cupiura de 50 lei, cu o pondere de 21,9%.

Cantitatea de monedă metalică depusă la banca centrală în anul 2025 a fost de 0,4 milioane bucăţi, cu 32,8% mai mare decât în 2024. Ponderea cea mai ridicată în numărul total de monede încasate s-a înregistrat la valoarea nominală de 50 bani (48,7%), urmată de cea de 10 bani (33%). Valoarea monedelor depuse de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului la sucursalele regionale ale Băncii Naţionale a României în anul 2025 a fost de 0,1 milioane lei, cu 40,7% mai mare decât în 2024, monedele de 10 bani şi 50 bani deţinând împreună o pondere de 97,5%. De asemenea, pe parcursul anului 2025, în cadrul centrelor de procesare ale Băncii Naţionale a României s-a procesat şi verificat o cantitate totală de 463,9 milioane bancnote (cu 16,7 milioane bancnote mai mult faţă de anul 2024), dintre care 89 milioane bancnote au fost sortate ca improprii circulaţiei monetare. Gradul mediu de uzură înregistrat a fost de circa 19,2%, cu 2,1 puncte procentuale mai mic faţă de cel din anul 2024.