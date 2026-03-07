Ea a mers de două ori la urgență cu simptome, dar a fost externată.

Femeia ajunsese la camera de gardă a spitalului din Biella pe 18 septembrie, acuzând dureri de cap, amețeli și dificultăți la mers. Inițial, medicii au efectuat o radiografie și au pus diagnosticul de “dureri cervicale”, considerând problema minoră, scrie Corriere DellaSerra.

Două zile mai târziu, pe 20 septembrie, unul dintre cei patru copii ai femeii a chemat ambulanța după ce a găsit-o leșinată în duș. La acel moment, ea avea deja probleme de vorbire și dificultăți motorii mai severe. Chiar și atunci, după câteva investigații sumare, ar fi fost externată din nou, cu recomandarea de a lua analgezice. Potrivit plângerii trimise autorităților sanitare și procurorilor, nu ar fi fost făcută nicio evaluare neurologică sau cerebrală. Consultanții familiei susțin că încă din acel moment o tomografie computerizată (CT) ar fi putut identifica problema.

Abia pe 22 septembrie, la a treia prezentare la urgență, medicii au descoperit că durerile de gât și instabilitatea la mers erau semnele unei patologii anevrismale cerebrale. Pacienta a fost transferată imediat la spitalul din Novara, unde echipa de neurochirurgie a intervenit de urgență.

Femeia a murit o săptămână mai târziu din cauza complicațiilor operației efectuate în ultimul moment: ischemie cerebrală provocată de vasospasm, adică o îngustare a vaselor de sânge care reduce fluxul de sânge către creier și poate duce la moartea țesuturilor.

Familia femeii, asistată de avocatul Nicola Bonino, a depus plângere spitalului, acuzând neglijență și lipsă de profesionalism din partea personalului medical. Experții susțin că, dacă diagnosticul ar fi fost pus încă de la prima prezentare, viața pacientei ar fi putut fi salvată.

Venus Vanadero Serrano a lăsat în urmă un soț și patru copii, cu vârste între 12 și 22 de ani. Procurorii din Biella au demarat o anchetă pentru a stabili dacă tragedia putea fi prevenită.