Testamentul redactat în 1990 și descoperit abia acum anulează succesiunea împărțită în urmă cu cinci ani și obligă rudele defunctului să returneze bunurile și banii primiți, relatează lanuovasardegna.it.

Averea a fost împărțită după moartea bărbatului

Totul a început în 2020, după decesul unui bărbat din Mesagne, care nu avea copii. În lipsa unui testament cunoscut la acel moment, a fost deschisă procedura de succesiune legală.

Averea, formată dintr-un imobil vândut ulterior, titluri financiare și peste un kilogram de aur, a fost împărțită între văduvă și mai mulți membri ai familiei defunctului, inclusiv frați, surori, nepoți și nepoate.

Ani la rând, nimeni nu a contestat împărțirea bunurilor, iar moștenirea părea definitiv încheiată. Surpriza a venit în ultimele luni, când administratorul legal al văduvei a primit o notificare din partea Arhivelor Notariale Districtuale.

În urma verificărilor, a fost descoperit un testament autentic întocmit de bărbat în anul 1990 și rămas necunoscut timp de 35 de ani: „O numesc unica moștenitoare a tuturor bunurilor mele pe soția mea.”

Formularea este clară și fără echivoc, iar documentul este perfect valabil din punct de vedere juridic.

Descoperirea schimbă radical situația succesorală, deoarece stabilește că întreaga avere trebuia să revină exclusiv soției, iar rudele nu aveau drept legal asupra bunurilor și sumelor primite.

Rudele, obligate să returneze banii și bunurile

Cazul a ajuns acum în fața instanțelor din Lecce. La începutul acestui an, rudele au primit o notificare oficială prin care solicită restituirea imediată a tuturor sumelor încasate din moștenire.

În paralel, a fost depusă o cerere la judecătorul de tutelă pentru autorizarea unor proceduri comune de recuperare a prejudiciului.

Dacă solicitarea va fi aprobată, reprezentanții văduvei vor putea cere recuperarea întregii sume, estimată la aproximativ un milion de euro, chiar și de la un singur membru al familiei.