Potrivit instituției, aceste obiecte reprezintă un pericol pentru participanții la trafic, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor, se arată într-o postare publicată de CNAIR pe Facebook.

Echipele DRDP Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, potrivit CNAIR.

Conform CNAIR, în cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurate corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice.

Instituția menționează că au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

Ce trebuie să facă șoferii dacă observă obiecte pe carosabil

Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să păstreze o distanță de siguranță față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil.

În cazul în care observă obiecte pe partea carosabilă sau dețin informații despre vehiculele din care acestea provin, șoferii sunt rugați să sesizeze de îndată Dispeceratul DRDP Constanța, la numărul 0745 349 334, Dispeceratul CNAIR, la 021.9360, ori să apeleze numărul unic de urgență 112.