Lorena Isceri, care lucra în domeniul veterinar, a fost răpită joi după-amiază, în zona Rifredi din Florența. Potrivit anchetatorilor, fostul ei iubit, Federico Vella, în vârstă de 38 de ani, ar fi obligat-o să intre în portbagajul mașinii și ar fi condus până în apropierea unui pod de pe autostrada A1, scrie The Guardian.

Femeia avea telefonul asupra sa și a reușit să sune la o linie de urgență, unde le-a spus operatorilor că a fost răpită.

Vella ar fi oprit mașina, i-ar fi luat telefonul și ar fi aruncat-o pe femeie de pe pod. Ulterior, bărbatul s-ar fi aruncat și el.

Polițiștii au reușit să localizeze semnalul telefonului după apelul victimei, însă au ajuns prea târziu pentru a-i salva viața. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă Isceri era deja moartă în momentul în care a fost aruncată de pe pod.

Mama Lorenei Isceri a declarat pentru SkyTg24 că vorbise ultima dată cu fiica sa joi dimineață și că aceasta părea să fie bine. Întrebată despre relația dintre fiica sa și Federico Vella, femeia a spus că Isceri îi vorbise despre aceasta și că era „foarte speriată”.

40 de femei ucise în Italia în 2026

Cazul readuce în atenție problema violenței împotriva femeilor în Italia, după ce datele oficiale ale Ministerului de Interne indicau o tendință de scădere a numărului de femicide în prima jumătate a anului 2026. Potrivit datelor centralizate de organizația feministă Non Una di Meno, până la 8 august, 40 de femei fuseseră ucise în Italia în acest an.

Numărul victimelor a crescut însă semnificativ după 15 august, sărbătoarea națională Ferragosto. De atunci, șapte femei, inclusiv Lorena Isceri, au fost ucise de partenerii sau foștii lor parteneri.

Deputații din Parlamentul Italiei au votat în unanimitate introducerea infracțiunii de „femicid” – uciderea unei femei motivată de gen – ca faptă distinctă, pedepsită cu închisoare pe viață, în 2025.

Legea se aplică crimelor motivate de ură, discriminare, control, subjugare sau celor comise atunci când o femeie întrerupe o relație ori vrea să își exercite libertatea personală.