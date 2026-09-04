Dar, dintr-un nou reportaj al campaniei „Izvoare de sănătate", aflăm cum dezvoltarea rapidă scoate la iveală două probleme: specialiștii în balneologie sunt tot mai greu de găsit, iar drumul către stațiune este, în zilele aglomerate, o probă de răbdare.

La Călimănești, apa scoasă de la trei kilometri adâncime ajunge la suprafață cu aproape 90 de grade Celsius. Energia ei încălzește mai întâi hotelurile, apoi, după răcire și tratare, apa alimentează piscinele și centrele SPA.

Două parcuri acvatice și peste 25 de piscine au transformat stațiunea într-o destinație căutată tot anul.

Iulia Gardin, turistă: „Ne bucurăm de soare, de atmosferă, de tot.”

Apa geotermală conține sulf, clor, sodiu, magneziu și iod și este folosită, la recomandarea medicilor, în proceduri pentru afecțiuni reumatismale și dermatologice. Mulți turiști vin însă doar pentru relaxare.

Gabriel Gardin, turist: „Eu car și ridic foarte mult și pe mine mă ajută foarte mult, pentru oase, pentru mâini, pentru picioare.”

Dezvoltarea a început după ce un antreprenor a investit opt milioane de euro într-un parc acvatic și într-o bază de tratament balnear.

Cristina Simion, asistentă: „Este un masaj pe bază de apă, o terapie caldă. O să simțiți o vibrație ușoară, de la picioare până la cervicală.”

Pacientă: „Te adoarme ușor. E ca o mângâiere puțin mai puternică.”

În baza de tratament lucrează peste 100 de medici și asistenți. Specialiștii în balneologie sunt însă tot mai greu de găsit, iar o parte dintre cei care profesează aici au trecut de 70 de ani.

Managerii au încheiat un parteneriat cu Universitatea de Medicină din Cluj, care va trimite rezidenți în practică.

Cristina Fleșaru, consultant în management balnear: „Este posibil ca, în următorii ani, să nu mai avem medici. Avem medici practicanți la 70 de ani și peste. Sperăm să aducem și familii mai tinere.”

Salariile și sprijinul oferit pentru mutare nu sunt suficiente. Traficul de pe Valea Oltului afectează viața localnicilor și îi pune pe gânduri pe medicii și turiștii care ar veni aici.

Florinel Constantinescu, primarul orașului Călimănești: „Oamenii stau foarte mult în trafic, în așteptare și, cu siguranță, stațiunea are zile când este de-a dreptul paralizată, de-a dreptul blocată.”

În ciuda accesului dificil, proprietarii de hoteluri continuă să investească. Într-o recepție, numai mobilierul și decorațiunile au costat 40.000 de euro.

Ioana Bucura, antreprenor: „Sincer să vă spun, iubesc luxul! Îmi plac lucrurile frumoase, și clienții iubesc luxul.”

Oferta include și un „duș emoțional": o ploaie tropicală caldă, urmată de o furtună scandinavă rece.

Leona Jezdikova, turistă din Cehia: „Auzi sunetele junglei și este foarte plăcut.”

Administrația locală susține că a atras investiții de 80 de milioane de euro pentru străzi, parcuri, promenade și amenajarea izvoarelor.

Cel mai ambițios proiect prevede forarea a două noi sonde. Apa geotermală ar urma să încălzească locuințele orașului și apoi să alimenteze al treilea parc acvatic al stațiunii.

Pe 22 de hectare de pădure, Primăria amenajează și un parc inspirat din povești. Proiectul costă patru milioane de euro, bani europeni.

Ștefan Cuprian, consilier în managementul proiectelor: „Sunt nouă căsuțe tematice, în care fiecare turist poate să audă povestea. Între căsuțe vor fi alei, foișoare și puncte de odihnă.”

Parcul va completa oferta de agrement a stațiunii. Turiștii pot face deja trasee montane, plimbări cu vaporașul pe Olt și vizite la cele cinci mănăstiri din zonă.

Călimănești are apa geotermală, investițiile și atracțiile necesare unei stațiuni deschise tot anul. Dezvoltarea riscă însă să fie încetinită de două probleme pe care banii nu le-au rezolvat încă: lipsa medicilor și traficul care blochează Valea Oltului.