Antrenorii vor avea o „armă” nouă, iar Pavel Bartoș vine din urmă și a pregătit o surpriză pentru concurenți și telespectatori.

Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu revin la „Vocea României”, pregătiți de spectacol.

Vor avea la dispoziție, pe lângă deja cunoscutele butoane Mute și Block, un nou avantaj care poate răsturna deciziile luate în audițiile pe nevăzute: Butonul A Doua Șansă! Și prezentatorul emisiunii, Pavel Bartoș, are o armă secretă.

Horia Brenciu, antrenor „Vocea României”: „Ne bucurăm de 14 ani de «Vocea României» și, bineînțeles, la al 14-lea sezon sunt cele mai bune voci. Teodora este mai frumoasă, mai tânără, mai doritoare de spectacol ca niciodată. Așadar, facem cuplul perfect în emisiunea perfectă. Vestea cea bună e că avem cele mai bune voci, așa o să spună și ceilalți colegi ai mei.”

Bubu Cernea, producător muzical „Vocea României”: „Sezonul ăsta e cu totul special. Nu-mi vine să cred cât talent există în țară și câți oameni superbi, noi și fresh și dornici să facă momente senzaționale, găsim. Sunt foarte nerăbdător ca oamenii să vadă la ce am muncit în ultimele șase luni de zile.”

Sezonul 14 „Vocea României” va putea fi urmărit atât pe PRO TV, cât și pe VOYO.