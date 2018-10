Destin tragic. O femeie de 129 de ani spune că a trăit o singură zi de fericire pe tot parcursul vieții

East2West News

O femeie care se crede a fi cea mai longevivă persoană din lume a vorbit despre brutalitaea deportării ei în exilul intern sovietic de către Stalin în timpul celui de-al doilea război mondial.

Koku Istambulova are 129 de ani potrivit pașaportului său și a documentelor de pensie care arată data nașterii ca fiind 1 iunie 1889.

Acum, într-o mărturie perfect lucidă și profund șocantă, a vorbit emoțional despre ziua îngrozitoare în care poporul său cecen a fost deportat în masă de Stalin în stepele din Kazahstan, acum aproape 75 de ani, și spune că singura zi fericită din toți anii trăiți a fost cea în care a intrat într-o casă construită de mâinile ei înapoi în țara ei natală, scrie Daily Mail.

După 13 ani petrecuți într-o țară străină, Koku a început să construiască o altă casă, deoarece rușii ocupaseră deja casele cecenilor rămase vacante.

Se crede că Koku Istambulova este cea mai longevivă persoană care a trăit vreodată, 129 de ani, dar cu toate acestea susține că nu a avut o zi fericită în viața ei.

”Mă întrebați dacă am avut o singură zi fericită în viața mea. A fost ziua în care am intrat prima oară în casa mea. Era foarte mică. Eu am construit-o, cea mai bună casă din lume. Am locuit acolo timp de 60 de ani”, a spus femeia.

