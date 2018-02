Satul din Sardinia în care aproape toți locuitorii ajung la 100 de ani. Secretul longevității lor

Psihologii şi cercetători din Europa şi Statele Unite vor să afle care e secretul longevităţii extraordinare a locuitorilor Sardiniei.

Se ştia că se hrănesc sănătos, potrivit dietei mediteraneene, şi că au gene rezistente, însă un alt element ar fi cheia unei vieţi lungi. Duc un trai activ, cu interacţiuni sociale dese, care ţin la distanţă singurătatea şi depresia.

La 99 de ani, Bonnario se întâlneşte aproape zi de zi cu amicii la cafea.

Bonnario Zadda, localnic: "M-am născut în 1918, iar pe 9 mai o să împlinesc 100 de ani. Unchiul meu s-a stins la 113 ani."

Satul Tiana, aflat la două ore de mers distanţă de oraşul Cagliari, a ieşit din anonimat graţie longevităţii sătenilor, care este studiată de cercetători din toată lumea.

Paul Hitchcott, profesor de psihologie, Universitatea din Cagliari: "Nivelurile scăzute de depresie pe care ei le prezintă nu se datorează faptului că au un trai idilic în munţi, cu fluturi şi păsări cântătoare. E ceva legat de stilul de viaţă al acestor localnici, care le sporeşte rezistenţa la problemele pe care le au oamenii foarte în vârstă."

În Sardinia, bărbaţii au de zece ori mai multe şanse să atingă 100 de ani decât cei care trăiesc în satele şi oraşele din peninsulă.

Giovanni Pes, demograf: "În urmă cu 20 de ani, toată lumea era convinsă că longevitatea se datorează factorilor genetici, fiindcă a fost o populaţie izolată. După ce am analizat factorul genetic, am fost dezamăgit de rezultate. Aşa că am decis să trec în studiul longevităţii la o abordare multidisciplinară."

Aşadar, cercetările se axează acum pe interacţiunile sociale, pe felul în care locuitorii Sardiniei reuşesc să ţină la distanţă singurătatea ce însoţeşte adesea anii bătrâneţii.

Sarah Harper, Oxford Institute of Population Ageing: "Ne dăm seama că nu e vorba doar de hrană şi de mişcare fizică, şi ele foarte importante, ci şi de cadrul social în care trăim."

Zilele la pensie în Sardinia înseamnă pentru bătrânii activi jocuri de societate, discuţii lungi şi mese în oraş.

"De când ne naştem suntem parte a unui sistem. E crucial să nu pierdem acest sistem, fiindcă, atunci când suntem implicaţi în diverse activităţi fizice sau culturale, şi mintea noastră ne e mai eficientă. Şi se păstrează aşa până la bătrâneţe. Iar asta e foarte important", ne explică un localnic.

În plus, cântăreşte şi dorinţa lor uriaşă de viaţă.

"Încă mă simt tânăr. Poate nu o stă ating 113 ani. O să încerc să ajung la 100", spune un locuitor din Sardinia.