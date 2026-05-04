Situația a fost atât de gravă încât, spun aceștia, nu mai puteau nici măcar să își usuce rufele în interior, potrivit The Independent.

Leda Sara, fostă bancheră, devenită între timp designer de interior și agent imobiliar pentru clienți extrem de bogați, a ajuns în conflict cu vecinii săi din cauza unei renovări care s-a întins pe aproape cinci ani, într-unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Londra.

Cei afectați au reclamat zgomote constante, fisuri apărute în tavan și, mai ales, o invazie de praf. În fața instanței, aceștia au descris situația drept „cantități extraordinare de praf neîncetat”, care pătrundeau peste tot și făceau traiul aproape imposibil.

Problemele nu s-au oprit aici. După finalizarea lucrărilor, vecinii au susținut că scurgerile provenite de la sistemul de sprinklere și de la un duș defect au provocat daune serioase, inclusiv prăbușirea unui tavan din apartamentul lor.

Unul dintre cele mai dramatice episoade a fost chiar colapsul tavanului, după infiltrații repetate, incident care i-a obligat să își părăsească locuința.

Decizia instanței: despăgubiri și costuri uriașe

După proces, instanța a dat câștig de cauză reclamanților. Cuplul a obținut peste 40.000 de lire despăgubiri, iar proprietara apartamentului a fost obligată să achite cea mai mare parte a cheltuielilor de judecată – inclusiv 91.000 de lire în avans dintr-un total estimat la 150.000 de lire.

În plus, aceasta trebuie să își suporte propriile costuri legale.

Deși instanța a stabilit că nu este responsabilă pentru scurgeri, a considerat-o vinovată pentru durata excesivă a renovării.

Judecătorul a subliniat că lucrările au generat „deranj, inconveniente, disconfort și anxietate” pentru vecini, pe o perioadă îndelungată.

Un cartier exclusivist, transformat într-un șantier

Disputa a avut loc într-o clădire de patrimoniu din Lennox Gardens, una dintre cele mai exclusiviste zone din Knightsbridge, unde proprietățile pot ajunge la valori de până la 40 de milioane de lire.

Zona are și o istorie aparte: aici ar fi avut loc întâlniri celebre din anii ’80, dezvăluite ulterior în scandalul cunoscut drept „Squidgygate”.

Renovarea a început în 2014 fără autorizațiile necesare, ceea ce a dus la suspendarea lucrărilor. Acestea au fost reluate abia în 2018 și ar fi trebuit finalizate în opt luni, însă termenul a fost depășit considerabil.

Judecătorul a subliniat clar că o astfel de situație nu ar fi trebuit să apară.

În fața instanței, proprietara a susținut că nu poate fi trasă la răspundere pentru acțiunile contractorilor independenți și că a luat măsuri rezonabile atunci când au apărut problemele.

Judecătorul i-a dat dreptate parțial, stabilind că nu a avut rol de manager de proiect și că a transmis toate plângerile către constructori.

Cazul evidențiază riscurile majore ale renovărilor de amploare în zone rezidențiale exclusiviste, unde orice întârziere sau abatere de la reguli poate genera nu doar conflicte între vecini, ci și costuri de ordinul sutelor de mii de lire.