În schimb, a petrecut șapte zile spălând geamuri, mutând cutii și îndrăgostindu-se de elementele pe care, inițial, intenționa să le elimine. Într-un videoclip postat pe TikTok, în care a documentat prima săptămână petrecută în noua locuință, Becht a arătat realitatea mutării într-o casă veche de peste un secol, iar mulți utilizatori s-au regăsit în schimbarea ei neașteptată de perspectivă.

„Când am cumpărat casa, mă pregăteam pentru o renovare mult mai amplă”, a declarat Nina Becht, în vârstă de 27 de ani, pentru PEOPLE. Ea spune că își imagina unirea sufrageriei, bucătăriei și camerei de serviciu într-o singură bucătărie spațioasă, precum și comasarea unor dormitoare pentru a crea un dormitor matrimonial mai generos.

Planurile de renovare au fost puse sub semnul întrebării

Pe măsură ce înaintează cu planurile, Becht încearcă să găsească un echilibru între modernizare și conservarea caracterului original al casei. Ea spune că fratele său i-a oferit filosofia care îi va ghida, de acum înainte, fiecare decizie legată de renovare.

„Fratele meu a spus-o cel mai bine: «Scopul este să-i păstrăm caracterul fără să o transformăm într-un muzeu»”, povestește ea. „Este casa noastră, așa că trebuie să fie funcțională pentru stilul nostru de viață, dar putem face asta respectând în același timp istoria și personalitatea locuinței.”

Prima săptămână i-a spulberat și o altă presupunere despre viața într-o casă veche de un secol. Deși se aștepta la podele care scârțâie și poate chiar la o atmosferă ușor înfricoșătoare, realitatea a fost cu totul alta.

„Mă așteptam ca locuința să pară puțin bântuită”, spune Becht. „Dar este surprinzător de luminoasă, caldă și plină de viață. Nu am avut nici măcar o singură senzație ciudată.”

Casa își păstrează farmecul și caracterul original

Asta nu înseamnă că toate planurile de renovare au fost abandonate. Becht spune că ea și soțul ei vor reveni, probabil, asupra ideii de a extinde bucătăria, mai ales că amândoi iubesc să gătească și să primească prieteni și familie.

Totuși, după doar o săptămână petrecută în casă, ea reconsideră amploarea schimbărilor necesare.

„Inițial vorbeam despre un spațiu complet deschis, dar acum nu-mi mai pot imagina casa fără sufragerie”, spune ea.

Deocamdată, asistenta medicală cu pregătire avansată și creatoarea de conținut se concentrează pe curățenie, zugrăvit și pe descoperirea casei care dăinuie încă din 1905. Pereții pe care plănuia cândva să îi dărâme vor mai rămâne, cel puțin pentru o vreme, la locul lor.