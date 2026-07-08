Un bărbat din Ungaria a fost prins de oameni pe stradă și predat poliției, după ce a intrat prin efracție în casa unei femei și a năvălit peste aceasta când făcea duș, dar a fugit speriat pentru că victima l-a stropit cu apă, informează Index, care scrie despre ”Psycho din Veresegyhaza”.

Bărbatul știa că femeia locuia singură în casa ei din orașul Veresegyháza. A văzut că lumina era aprinsă în baie și s-a hotărât să o spioneze. Cu toate acestea, femeia a fost ingenioasă în a se apăra, iar bărbatul care a fugit a fost prins pe stradă de trecători.

Conform unui comunicat de presă al Parchetului Județean Pest, emis marți, un bărbat mascat a intrat noaptea în casa unei femei pentru a o spiona în timp ce aceasta făcea duș.

Potrivit rechizitoriului, bărbatul știa că femeia locuia singură în casă. Când a văzut lumina aprinsă în baie, a intrat și a spionat-o pe victimă. Bărbatul și-a acoperit fața cu o mască și și-a tras gluga hanoracului peste cap, apoi a tras plasa de țânțari de la fereastra deschisă a casei și s-a urcat înăuntru.

Atacatorul mascat s-a speriat și a fugit după ce femeia l-a stropit cu apă

Bărbatul a intrat apoi în baie, a deschis brusc ușa dușului și a tras-o pe femeie spre el de braț.

Femeia a început să țipe și apoi, în autoapărare, i-a aruncat bărbatului apă fierbinte pe față și pe piept. Bărbatul a fugit de frică. Oamenii de pe stradă au auzit strigătele de ajutor ale femeii, l-au prins pe bărbatul care fugea și l-ar reținut în drum până la sosirea poliției.

Parchetul Districtual Gödöllő l-a adus ulterior pe bărbat în fața instanței într-o procedură accelerată pentru infracțiunea de violare a proprietății publice calificată.



