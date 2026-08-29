În cadrul uneia dintre cele mai semnificative schimbări de procedură din ultima generație, cele mai importante patru organizații mondiale din domeniul sănătății cardiovasculare au aprobat noi recomandări pentru cadrele medicale care tratează pacienți suspectați că au suferit un infarct, informează news.ro, care citează The Guardian.

O schimbare majoră în modul în care este diagnosticat infarctul

În trecut, unele forme mai puțin frecvente de infarct, despre care dovezile arată că afectează, în general, femeile într-o măsură mult mai mare decât bărbații, erau clasificate drept mai puțin importante, ceea ce ducea adesea la tratamente și îngrijiri mai puțin eficiente.

Până acum, afirmă experții, femeile primeau tratamente mai puțin eficiente, care nu vizau întotdeauna cauza specifică a infarctului și care puteau chiar să le agraveze starea.

Acum, cei mai importanți cardiologi din lume promit o „revoluție” în îngrijirea pacienților, după ce au convenit asupra celei mai ample revizuiri din ultimele decenii a modului în care infarcturile sunt definite și diagnosticate, inclusiv pentru a reduce întârzierile, uneori fatale, care afectează femeile.

Acordul de referință a fost anunțat la München, în prima zi a congresului anual al Societății Europene de Cardiologie (ESC), cea mai mare conferință de cardiologie din lume.

Trei tipuri de infarct, mai frecvente în rândul femeilor

Noile recomandări vor acorda o importanță sporită unui număr de trei tipuri de infarct care sunt de până la zece ori mai frecvente la femei și care sunt adesea asociate cu nașterea, exercițiile fizice și stresul emoțional.

Cele mai grave cazuri, cunoscute anterior drept infarcturi de „tip 1” și clasificate acum drept infarcturi „primare”, puneau accentul pe cazurile provocate de un cheag care blochează fluxul de sânge către inimă.

Însă tipurile de infarct mai frecvente la femei implică reducerea fluxului sanguin din alte cauze, precum o ruptură sau o constricție a arterelor, și prezintă un risc mai mare de a nu fi depistate sau de a nu fi tratate cu aceeași urgență. Acest lucru poate provoca întârzieri în acordarea îngrijirilor.

Noile recomandări vor reduce, de asemenea, pragul pentru diagnosticarea oricărui tip de infarct la femei, în funcție de nivelurile din sânge ale unei proteine numite troponină.

Până acum, pentru stabilirea diagnosticului, femeile trebuiau să atingă același prag al troponinei ca bărbații. Troponina este eliberată în sânge atunci când inima este afectată.

„Un moment de referință” pentru îngrijirea femeilor

Profesorul Bryan Williams, director științific și medical al British Heart Foundation, cea mai mare organizație caritabilă britanică dedicată sănătății inimii, a declarat la München: „Este un moment de referință, o schimbare radicală a modului în care definim și diagnosticăm infarcturile la nivel mondial, care va transforma îngrijirea pacienților. Timp de decenii, femeile nu au beneficiat de diagnostice precise și de tratamente adecvate. Acest accent pus pe identificarea cauzelor mai puțin frecvente ale infarcturilor, care afectează predominant femeile, ar trebui să contribuie la schimbarea acestei situații. Ar putea schimba viața unui număr uriaș de femei din Regatul Unit și din întreaga lume.”

Un alt aspect esențial este că noile criterii îi vor ajuta pe pacienți să înțeleagă pe deplin cauza infarctului și ce trebuie să facă în continuare, a precizat Williams.

Cele trei forme de infarct vizate de noile recomandări

Cele trei tipuri de infarct cărora noile recomandări le acordă o importanță sporită și care afectează în principal femeile sunt spasmul arterei coronare, embolia coronariană și disecția spontană a arterei coronare (SCAD).

Primul presupune constricția arterei, ceea ce poate priva mușchiul inimii de sânge și oxigen și poate provoca un infarct. Acesta poate fi declanșat de stres emoțional, exerciții fizice sau frig extrem.

Al doilea apare atunci când un cheag de sânge sau un depozit de grăsime ajunge într-o arteră coronară și provoacă un blocaj.

Al treilea este provocat de o ruptură a arterei coronare, afecțiune care apare la femei în cel puțin 80% dintre cazuri și care se produce adesea în timpul sarcinii sau la scurt timp după aceasta.

Cardiologii cer schimbarea modului în care este diagnosticat infarctul

Profesorul Nicholas Mills, cardiolog la Universitatea din Edinburgh, care a condus grupul internațional de medici ce a convenit asupra noilor recomandări, a declarat că este „prima dată când avem o abordare cu adevărat globală pentru armonizarea modului în care diagnosticăm ceea ce este probabil unul dintre cele mai importante diagnostice existente”.

„Ucide atât de mulți oameni și niciodată până acum nu am reușit să aducem la aceeași masă specialiști din întreaga lume pentru a conveni asupra modului în care îl vom descrie, clasifica și explica pacienților noștri”, a spus el.

„Sarcina noastră acum este să implementăm acest sistem pe o scară cât mai largă. Este la fel de relevant pentru Regatul Unit precum este pentru orice altă țară din lume. Este o revoluție. Va îmbunătăți îngrijirea pacienților.”

Mills a afirmat că a existat o „prejudecată sistematică neintenționată împotriva femeilor”, inclusiv prin utilizarea testului de sânge esențial pentru diagnosticarea infarctului la un nivel mediu, care permite identificarea tuturor cazurilor la bărbați, dar ratează unele cazuri la femei.

„Acest test este utilizat pentru toate tipurile de infarct, în fiecare unitate de primiri urgențe din lume, iar noi vrem să ne asigurăm că este folosit corect”, a declarat el.

Noile recomandări, publicate în European Heart Journal, au fost elaborate de cele patru mari organizații mondiale din domeniul sănătății cardiovasculare: Societatea Europeană de Cardiologie (ESC), Colegiul American de Cardiologie, Asociația Americană a Inimii și Federația Mondială a Inimii.