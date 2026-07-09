Suspectul este acuzat că și-a băgat în gură inelul în valoare de 41.000 de euro și l-a înghițit într-o încercare sfidătoare de a-l fura, după ce a petrecut două ore uitându-se la magazinul Elegance Jewellers din Londra, arată Daily Mail.

Angajații atenți ai magazinului și-au dat seama că inelul dispăruse și l-au confruntat pe bărbat, care a negat furios că l-ar fi luat și chiar i-a îndemnat să-i caute în buzunare.

Abia după ce au vizionat înregistrările camerelor de supraveghere, angajații magazinului – situat în celebrul cartier al bijutierilor Hatton Garden din Londra – și-au dat seama ce s-a întâmplat.

Imaginile arată bărbatul cu părul cărunt inspectând inelul de logodnă cu diamant înainte de a-l introduce în gură.

Bărbatul, care purta o cămașă albastră și un blazer, a continuat apoi să examineze calm alte inele, prezentate de un membru al personalului.

Oprit să plece

Se pare că bărbatul a încercat apoi să părăsească magazinul, spunând că se va întoarce a doua zi, înainte de a fi oprit de personalul magazinului, care i-a cerut să returneze bijuteria.

Presupusul hoț și-a băgat apoi degetele în gât, au relatat reprezentanții magazinului, și a regurgitat inelul în valoare de 35.000 de lire sterline, predându-l.

Bărbatul a fost escortat afară din magazin de către agenții de securitate de la Hatton Garden. Magazinul a raportat incidentul la poliție a doua zi.

Inelul de logodnă din platină are un diamant mare tăiat înconjurat de mai multe diamante mai mici.

Angajații magazinului au rămas șocați după ce au vizionat clipul, pe care au fost nevoiți să-l revadă de trei ori pentru a-și da seama că inelul ar fi fost înghițit.

„Eu nu pot lua paracetamol fără apă”

Junaid Hassan, în vârstă de 28 de ani, care conduce afacerea familiei, a declarat pentru The Sun: „Nici măcar eu nu pot lua paracetamol fără apă, așa că nu știu cum a reușit. Ar fi putut să-l zgârie pe gât. Vorbea normal, nu-ți dădeai seama că inelul era acolo.

„I-am cerut să-l înapoieze, iar el și-a băgat degetele pe gât și l-a vomitat.”

Tatăl lui Hassan, Syed, l-a servit pe bărbat și a observat că inelul lipsea.

Bărbatul în vârstă de 58 de ani l-a descris pe presupusul hoț drept agitat, „țipând și strigând” după ce a fost acuzat de infracțiune și i s-a spus că nu poate părăsi magazinul.

Apoi s-a calmat când și-a dat seama că personalul magazinului știa ce încercase să facă.

„Era prima dată când vedeam așa ceva. Noroc că l-am prins”, a adăugat el.

Magazinul „Elegance Jewellers”, care funcționează de mai bine de trei decenii, a îndemnat alte magazine să fie atente la acest bărbat, considerând că este un hoț profesionist.