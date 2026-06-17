Yass Naubelle, creatoare de conținut și antreprenoare în domeniul cosmeticelor, a fost oprită de autoritățile marocane pe Aeroportul Marrakech Menara pe 13 iunie, cu doar câteva momente înainte de plecare, relatează Express.

Potrivit presei locale, femeia în vârstă de 30 de ani a intrat în atenția autorităților după publicarea unui videoclip care a strâns numeroase reacții online și în care își exprima nemulțumirea față de experiența avută în Maroc.

Ce a spus despre Maroc și de ce au reacționat autoritățile

În materialul video, șters între timp, influencerița ar fi descris traficul din Maroc drept haotic și periculos: „Nu am văzut niciodată oameni conducând în felul acesta. Este extrem de periculos – mașini, mopede fără căști, cu copii la bord, care schimbă brusc direcția.”

Comparând situația cu cea din Algeria, aceasta ar fi adăugat: „Acolo este mai puțin rău decât aici.”

Mai mult, ea ar fi susținut că unii polițiști rutieri opresc femei fără motiv pentru a obține bani, afirmații care ar fi declanșat reacția autorităților marocane.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, autoritățile au considerat că videoclipul conține afirmații defăimătoare la adresa cetățenilor marocani și comentarii ofensatoare la adresa forțelor de securitate.

În baza unui mandat național, influencerița a fost plasată în custodie pentru a fi audiată în legătură cu publicarea conținutului online.

Anchetatorii susțin că aceasta este cercetată pentru distribuirea de materiale considerate ofensatoare și pentru afectarea imaginii unei instituții publice.

Videoclipul a devenit rapid viral și a generat sute de comentarii. Cazul a atras atenția utilizatorilor de internet și a relansat discuțiile despre limitele libertății de exprimare în timpul călătoriilor în străinătate.