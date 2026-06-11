Într-un interviu publicat miercuri de publicația ucraineană Cenzor.NET, șeful Poliției Naționale, Ivan Vyhivskyi, a declarat că, de la începutul anului, au fost înregistrate șase cazuri de asasinate la comandă organizate prin intermediul aplicației Telegram, dintre care unul a fost dejucat, relatează Reuters.

„Vorbim despre omoruri premeditate organizate de serviciile speciale ale statului agresor și executate de cetățeni ucraineni”, a afirmat acesta.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) nu a comentat imediat acuzațiile. La rândul lor, serviciile de securitate ruse acuză Kievul că recrutează cetățeni ruși pentru atentate pe teritoriul Rusiei, iar serviciile de informații militare ucrainene și-au asumat responsabilitatea pentru asasinarea mai multor ofițeri ruși de rang înalt de la începutul invaziei ruse din 2022.

Militarii, otrăviți cu doze mari de metadonă

Potrivit lui Vyhivskyi, recrutorii ruși identificau tinere pe platforme de mesagerie, promițându-le câștiguri ușoare și coordonându-le acțiunile de la distanță.

Adolescentele erau instruite să caute militari ucraineni pe site-uri de întâlniri și primeau bani pentru a închiria apartamente unde să se întâlnească cu aceștia.

De asemenea, li se indica de unde pot procura metadonă, un opioid sintetic utilizat ca analgezic, care poate deveni letal în doze mari. Substanța urma să fie introdusă în băuturile victimelor.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că peste 1.100 de persoane au fost acuzate de incendiere, terorism sau sabotaj împotriva propriei țări de la începutul războiului.

Săptămâna trecută, poliția a reținut o tânără de 17 ani din regiunea vestică Jîtomîr, după otrăvirea unui militar. Anchetatorii susțin că aceasta comunica prin Telegram cu un bărbat despre care se crede că era agent al serviciilor de securitate ruse.

Potrivit poliției, adolescenta primise un colet care conținea o substanță cristalină despre care anchetatorii presupun că era metadonă.