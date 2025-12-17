O femeie a fost arestată după ce a introdus lame de ras în pâinea vândută în două supermarketuri din SUA

O femeie din Texas, SUA, a fost arestată marți, fiind suspectată că a introdus lame de ras în pâini puse la vânzare în două magazine din orașul Biloxi, statul Mississippi.

Potrivit autorităților, Camille Benson, în vârstă de 33 de ani, este acuzată de tentativă de vătămare gravă, iar instanța a stabilit o cauțiune de 100.000 de dolari, scrie CBS News.

Incidentul a ieșit la iveală după ce mai mulți clienți au sesizat prezența unor lame de ras în pâini cumpărate din două magazine Walmart.

Primul caz a fost raportat pe 5 decembrie, când un client a descoperit o lamă într-o pâine achiziționată de la Walmart Supercenter. Un al doilea incident similar a fost semnalat pe 8 decembrie, la Walmart Neighborhood Market.

Ulterior, după o nouă sesizare făcută duminică, 14 decembrie, angajații magazinului Walmart Supercenter au verificat produsele de pe rafturi și au constatat că mai multe pâini fuseseră manipulate. Poliția a fost anunțată luni, iar ancheta a dus la reținerea suspectei.

Autoritățile au transmis, printr-un comunicat, un apel către toți clienții care au cumpărat pâine din aceste locații să verifice produsele și să raporteze imediat orice neregulă.

Reprezentanții Walmart au precizat că au retras de la vânzare toate produsele potențial afectate și au efectuat verificări amănunțite în magazinele vizate. „Sănătatea și siguranța clienților noștri sunt o prioritate absolută. Colaborăm îndeaproape cu forțele de ordine pentru clarificarea acestui caz”, a transmis compania.

Poliția din Biloxi a precizat că, în acest moment, nu există indicii că alte magazine ar fi fost vizate. Walmart le recomandă clienților care descoperă produse alterate să le arunce imediat și să se prezinte în magazin pentru rambursarea integrală a contravalorii.

