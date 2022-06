GALERIE FOTO După ani de chin, o tânără a decis să renunțe la lama de ras și să-și lase barba să crească. Cum arată acum

Morgan Coleman a observat primele fire de păr pe obraji, bărbie și gât când avea 11 ani. Aceasta și-a petrecut copilăria și adolescența încercând să ascundă părul.

Tânăra a povestit că oamenii obișnuiau să-i spună că este urâtă, o ciudată, un bărbat și că este transgender.

Răutățile i-au afectat atât de tare încrederea în sine încât Morgan a încercat orice a fost posibil pentru a îndepărta părul.

Medicii i-au spus că nu are de ce să-și facă griji până când a început să aibă probleme menstruale și a căutat ajutorul la doctorul de familie în 2019, scrie dailystar.co.uk.

O ecografie a arătat că femeia are un chist pe ovare.

Într-un final, Morgan a fost diagnosticată cu hipertricoză (creșterea excesivă a părului) și sindromul ovarelor polichistice, în ianuarie 2021.

Acum, Morgan a decis să se accepte naturală, după mai bine de 15 ani.

„Este timpul să accept fața mea naturală și, surprinzător, oamenii nu judecă atât de mult pe cât ai crede. Am probleme cu încrederea în sine - după mulți ani de răutăți, are un impact asupra încrederii de sine, dar mă simt mult mai încrezătoare, cu siguranță, de când am decis să-mi accept fața naturală. Sunt foarte împăcată acum. Este dificil de explicat, dar mă simt liberă - mă trezesc și acum este ultimul lucru la care mă gândesc, este minunat! A fost oribil. Atât copiii și tinerii erau foarte răi”, a spus aceasta.