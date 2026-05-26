Incidentul dramatic s-a petrecut chiar în ziua în care femeia își sărbătorea aniversarea de 44 de ani. Decolase pentru un zbor recreativ și își filma aventura.

În imagini se vede cum un avion de tip Cessna apare brusc din spate și îi lovește parapanta. Impactul a rupt cablurile de susținere, iar femeia a intrat imediat într-o rotație necontrolată, la sute de metri deasupra solului.

Cu toate astea, a reușit să își păstreze calmul și să activeze parașuta de rezervă. A aterizat în siguranță și a scăpat doar cu vânătăi și zgârieturi.

Pilotul avionului, un bărbat de 28 de ani, le-a declarat anchetatorilor că nu a mai avut timp să evite coliziunea. Poliția din Salzburg a deschis o anchetă și l-a pus sub acuzare pentru vătămare corporală din culpă.