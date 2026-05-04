Inculpata susține că s-a aflat în stare de șoc și că nu ar putea să facă rău nimănui.

Corespondent PROTV: „Femeia are 48 de ani și este originară din Alexandria, Teleorman, și acum va trebui să dea socoteală pentru acuzația de ultraj judiciar. Procurorii Parchetului Curții de Apel București au trimis-o în judecată la Buftea, asta după ce, susțin ei, în luna septembrie, femeia ar fi început să-i trimită unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov mai multe mesaje de amenințare cu moartea prin intermediul aplicației WhatsApp. Era același procuror care încă din aprilie anul trecut îl ancheta pe fiul ei, în vârstă de 22 de ani, într-un dosar de omor, după un incident petrecut în aprilie anul trecut, atunci când tânărul a fost acuzat că l-ar fi împins de la etajul patru, pe o fereastră, pe un cunoscut, iar bărbatul de 49 de ani și-a pierdut viața.

De altfel, băiatul este încă de atunci arestat preventiv și, spune femeia, într-o declarație oferită Știrilor PROTV, în momentul în care a aflat de la colegii copilului său de celulă de la penitenciar că este disperat de ceea ce i se întâmplă, a fost cuprinsă de o stare de șoc și a început să-i trimită mesaje procurorului de caz, cerându-i, pe de o parte, să nu îl acuze de omor, ci mai degrabă de o infracțiune din culpă. Însă lucrurile au evoluat într-acolo, încât femeia a fost cercetată, iar audierile s-au făcut chiar în Austria, în urma unui ordin european de anchetă.

Acolo le-a spus polițiștilor austrieci cum s-au întâmplat lucrurile, ba chiar a adăugat, în declarația oferită Știrilor PROTV, că regretă ceea ce a făcut și spunea că nu ar fi în stare să-i facă oricum rău. Procurorul lui de caz, căruia i-a cerut, de altfel, iertare, pe de altă parte, spune că nu e foarte sigur că va avea bani suficienți ca să vină la procesul din România, iar în cazul în care va fi găsită vinovată, speră să primească cel mult o pedeapsă cu suspendare sau chiar o amendă penală.

Între timp, fiul ei a fost condamnat în primă instanță pentru acuzația de omor la nouă ani de închisoare, iar decizia definitivă în acest caz al tânărului de 22 de ani ar urma să fie dată peste două săptămâni.”