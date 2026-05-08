Infractorii ar fi câștigat 1 milion 500 de mii de euro, în ultimii 3 ani, după ce ar fi racolat tinere vulnerabile prin metoda lover boy și le-ar fi trimis să se prostitueze la Viena.

Deocamdată, 4 indivizi din Buzău sunt arestaţi.

Potrivit anchetatorilor, începând din ianuarie 2023, au fost exploatate sexual 20 de tinere, multe provenind din familii destrămate ori sărace. Unele victime ar fi avut chiar afecțiuni psihice.

Cei care au înființat rețeaua sunt doi soți, de 41 și 28 de ani, din județul Buzău, Au cooptat alți doi bărbați, rude, de 26 și 29 de ani, dar treptat s-au alăturat grupării și alte persoane.

Tinerele, racolate prin metoda lover boy, erau duse în Austria și obligate, prin presiuni psihice și fizice, să se prostitueze într-un club din Viena.

Membrii rețelei infracționale au strâns astfel circa 1 milion 500 de mii de euro, bani pe care i-au cheltuit pe imobile și mașini de lux - spun procurorii.

Pentru rezolvarea acestui caz, în februarie, autoritățile din Austria și România au semnat, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team), prima de acest fel între cele două țări.

Zilele trecute, anchetatorii români au făcut 8 percheziții în județele Buzău și Prahova. Simultan, autoritățile judiciare din Austria au descins la 3 adrese din Viena.

Cei 4 inițiatori ai grupării au fost arestați preventiv. Acțiunea a beneficiat de suportul Ambasadei României la Viena. Iar cercetările continuă.