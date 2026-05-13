Un videoclip postat pe rețelele de socializare arată ciocniri violente între suporterii lui Al-Hilal și oamenii așezați în lojile VIP cu vedere la teren.

În imaginile din social media se văd obiecte aruncate, iar mai mulți spectatori sunt văzuți și lovind alții cu bețe albe, aparent făcute din plastic. Situația a devenit atât de tensionată încât ocupanții lojilor VIP s-au întors, în cele din urmă, în siguranța saloanelor lor private, escortați de un ofițer de poliție.

Egalare dramatică în prelungiri pentru Al-Hilal

Pe teren, meciul a luat o întorsătură neașteptată. În căutarea primului său titlu de campioană de la semnarea contractului în ianuarie 2023, Cristiano Ronaldo credea că a reușit, în sfârșit, echipa sa conducând cu 1-0 grație unui gol marcat de Mohamed Simakan, după pasa decisivă a lui Kingsley Coman (1-0, minutul 37). Dar, spre prelungiri, Al-Hilal a egalat în urma unei erori uriașe a portarului Bento, care a calculat complet greșit o intervenție, deviind mingea în propria poartă (90+8).

Dacă Al-Nassr ar câștiga titlul, Cristiano Ronaldo și-ar asigura al optulea campionat, după ce a câștigat deja în Anglia (de 3 ori), Spania (2) și Italia (2). De când s-a alăturat echipei Al-Nassr, a câștigat un titlu (Cupa Campionilor Cluburilor Arabe). De asemenea, a terminat pe locul doi în campionatul Arabiei Saudite în 2024 și a pierdut finala Cupei Arabiei Saudite și a Supercupei Arabiei Saudite în același an.