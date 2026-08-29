Compania de apă nu poate preciza când va fi reluată alimentarea cu apă în zonele afectate, scrie news.ro.

Alimentarea cu apă potabilă a fost întreruptă, sâmbătă, începând cu ora 16:30, pe tronsonul de aducţiune Dumbrăveşti – Movila Vulpii, conform datelor făcute publice sâmbătă de compania Hidro Prahova, în baza unei comunicări din partea ESZ Prahova.

„Întreruperea este determinată de o avarie produsă la conducta de aducţiune aflată în administrarea ESZ Prahova, infrastructură prin intermediul căreia este asigurat transportul apei potabile către zonele deservite. Ca urmare a acestei situaţii, în oraşul Băicoi sunt afectaţi abonaţii de pe străzile Piatra Craiului, Piatra Arsă şi Fundătura Plaiului, iar în comuna Dumbrăveşti sunt afectaţi abonaţii din zonele înalte ale satului Plopeni Sat”, informează Hidro Prahova.

Potrivit sursei citate, durata întreruperii nu poate fi estimată, aceasta urmând să fie stabilită în funcţie de identificarea cauzei avariei şi de timpul necesar pentru remedierea acesteia.