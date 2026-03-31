Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a condamnat ferm marţi această survolare neautorizată a spaţiului aerian al Republicii Moldova. "Acest incident este inacceptabil şi constituie o încălcare gravă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale", subliniază diplomaţia moldoveană într-un comunicat. Potrivit MAE de la Chişinău, "astfel de acţiuni reprezintă un risc pentru securitatea cetăţenilor şi stabilitatea regională şi reiterează necesitatea respectării stricte a dreptului internaţional".

Conform datelor furnizate de sistemele de supraveghere aeriană, drona a traversat frontiera de stat din direcţia localităţii Comarivka, regiunea Odesa (Ucraina), intrând pe teritoriul Republicii Moldova prin zona localităţii Şipca. Aparatul de zbor a fost monitorizat în timp ce survola mai multe localităţi, printre care Dubăsari şi Orhei, deplasându-se spre direcţia nord la o altitudine de aproximativ 1700 de metri şi cu o viteză estimată de 180 km/h.

În contextul asigurării siguranţei zborurilor, Autoritatea Aeronautică Civilă a aplicat procedurile standard, restricţionând temporar spaţiul aerian în zona de nord a republicii pe o durată de 15 minute. Monitorizarea traiectoriei aparatului de zbor a continuat până la ora 22:03, moment în care drona a dispărut de pe radar în apropierea localităţii Clişova din raionul Orhei.

Despre acest incident au fost informate Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova. După verificarea condiţiilor de siguranţă, spaţiul aerian al ţării a fost redeschis integral la ora 22:18.

Armata Naţională a precizat că sistemele de supraveghere continuă monitorizarea spaţiului aerian şi că instituţia cooperează cu autorităţile naţionale şi cu specialiştii din ţările vecine pentru gestionarea situaţiei. Autorităţile îndeamnă cetăţenii să păstreze calmul şi să se informeze din surse oficiale, solicitând ca orice observare a unor aparate de zbor suspecte să fie raportată imediat prin intermediul Serviciului 112.

Provocări pentru Republica Moldova

Republica Moldova s-a confruntat în această lună cu mai multe provocări de securitate, provocate de atacurile ruseşti asupra Ucrainei, notează Moldpres.

Anterior, parlamentul de la Chişinău a instituit stare de urgenţă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, după ce Linia electrică aeriană Isaccea-Vulcăneşti a fost deconectată în seara zilei de luni, 23 martie, în urma atacurilor asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei. Această linie asigură aproximativ 50% din necesarul de electricitate al Republicii Moldova. În aceste condiţii, autorităţile au pus în funcţiune rute alternative de alimentare cu energie, inclusiv cele patru linii de interconexiune de 110 kV dintre România şi Moldova.

Tot în această lună, în noaptea de 6 spre 7 martie, complexul hidroenergetic de la Novodnestrovsk a fost ţinta unui atac cu rachete şi drone, exploziile provocând deversarea masivă de uleiuri tehnice şi alte produse petroliere în râul Nistru. Patru zile mai târziu, pe 10 martie, petele de poluanţi au fost identificate pe teritoriul Republicii Moldova, iar analizele de laborator efectuate de Agenţia de Mediu au confirmat depăşirea concentraţiilor maxime admisibile.

În urma incidentului, alimentarea cu apă potabilă a fost sistată în municipiul Bălţi şi în alte localităţi, iar pescuitul a fost interzis pe sectorul cuprins între Naslavcea şi lacul de acumulare Dubăsari. Pentru gestionarea situaţiei, a fost mobilizată armata naţională, fiind activat Mecanismul de Protecţie Civilă al UE. Totodată, guvernul a instituit stare de alertă de mediu pe Nistru pentru 15 zile.

În ultimii doi ani, survolul a zeci de drone a încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Doar în martie a.c. au fost raportate cel puţin trei astfel de incidente, inclusiv în zona Palanca. Situaţia a fost deosebit de tensionată în noiembrie 2025, când autorităţile au raportat mai multe episoade succesive, inclusiv un caz în care până la şase drone au traversat spaţiul aerian al ţării, iar trei incidente au avut loc într-un interval de doar nouă zile.

Autorităţile de la Chişinău au înaintat note de protest ambasadorului desemnat al Federaţiei Ruse, subliniind că, deşi dronele nu vizează direct Republica Moldova, traiectoriile acestora - asociate atacurilor asupra Ucrainei - reprezintă un risc real pentru securitatea naţională.