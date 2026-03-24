Premierul Alexandru Munteanu va merge în Parlament cu solicitarea de a aproba această măsură motivată de efectele pe care le au asupra ţării atacurile Rusiei în Ucraina.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că Republica Moldova se confruntă cu riscuri reale asupra securităţii energetice, iar deconectările în lanţ rămân posibile, după atacurile cu dronă asupra infrastructurii civile din Ucraina, care au provocat deja deconectarea principalei linii electrice dintre România şi Republica Moldova, Isaccea - Vulcăneşti, relatează NewsMaker.

„Atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina reprezintă o crimă de război şi un atac la adresa noastră a tuturor aici, în Republica Moldova”, a declarat premierul.

Potrivit lui Alexandru Munteanu, în ultimele două săptămâni, Republica Moldova a fost afectată de două lovituri, prima fiind direct legată de poluarea râului Nistru, cauzată de atacul Federaţiei Ruse asupra hidrocentralei din Novodnestrovsk.

„Consecinţele sunt concrete. Mai multe raioane din nord au rămas fără apă potabilă. Viaţa oamenilor a fost afectată direct, de la consum zilnic, la igienă şi la funcţionarea instituţiilor. Am intervenit prompt în urma acestui atac, fiind ajutaţi de partenerii noştri din UE şi, desigur, de fraţii noştri din România. Nu am eliminat toate riscurile legate de acest atac. Deversările continuă, spre regret, dar am diminuat semnificativ efectele adverse”, a precizat Alexandru Munteanu.

„Noaptea trecută am fost supuşi unui nou atac. Au fost activate cele patru linii de interconexiune cu România, dar situaţia rămâne complicată. Deconectările în lanţ rămân posibile şi, spre regret, nu putem elimina riscul unor noi atacuri asupra infrastructurii noastre. Deci, avem riscuri reale pentru securitatea energetică a ţării. Consecinţele acţiunilor Federaţiei Ruse nu mai pot fi ignorate”, a explicat şeful guvernului de la Chişinău.

Separat, evoluţiile din alte regiuni, inclusiv din zona Golfului, au afectat direct şi Republica Moldova, unde preţul motorinei a depăşit, în premieră, pragul de 30 de lei moldoveneşti (aproximativ 8 RON), adică s-a scumpit cu aproape zece lei în mai puţin de o lună (50 la sută).

Pentru a răspunde situaţiei, premierul a propus declararea stării de urgenţă în sectorul energetic pentru 60 de zile, menţionând că decizia va fi prezentată Parlamentului. Alexandru Munteanu este aşteptat la ora 17:00 în Parlament, unde va solicita votul deputaţilor pentru instituirea stării de urgenţă.

Premierul a lansat şi un apel către instituţii şi populaţie să nu facă risipă.