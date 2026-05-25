Organizatorii au transmis că încă adună informații despre cele întâmplate.

Prima concluzie a autorităților este că vremea i-a pus în dificultate pe alergători. Într-o filmare făcută de un concurent se vede cum mai mulți sportivi încearcă să traverseze o zonă cu zăpadă și gheață. Vântul bate cu putere și este ceață. Unul dintre participanți alunecă într-o vale abruptă.

Andreea Maria Ciocoi, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov: „Până la acest moment a reieșit faptul că aceste accidentări ar fi apărut pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. În continuare sunt desfășurate verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii acestor incidente.”

Cei de la Salvamont spun că au semnalat pericolele.

Sebastian Marinescu, director, Serviciul Județean Salvamont Brașov: „Înainte cu o zi s-a observat că încă este foarte multă zăpadă și porțiuni cu gheață. Am trimis o adresă organizatorului în care îi recomandam să suplimenteze numărul de voluntari și de puncte, să se verifice atent echipamentul. În cursul dimineții, după ce s-a observat faptul că numărul de accidente este în creștere, coordonatorul nostru din teren a recomandat oprirea competiției.”

Potrivit organizatorilor, la ediția din acest an, 92% dintre cei care s-au înscris au terminat cursele la care au participat.

Michał Kolawa, concurent, Polonia: „A fost într-adevăr foarte dificil. Chiar am văzut cum un tip a căzut în zăpadă și nu l-am mai putut vedea. Mi-a fost foarte frică.”

Jesper Lindevall, concurent, Suedia: „Când urcam spre Vârful Omu, pentru că bătea vântul foarte tare, cineva a fost luat de vânt și a dispărut în ceață.”

În regulamentul concursului se menționează că fiecare alergător își asumă pe proprie răspundere riscul participării și de a concura în condițiile date. Totodată, în reguli este menționat și echipamentul obligatoriu, fără de care sportivii riscau descalificarea.

Organizatorii competiției spun că în prezent strâng toate informațiile și rapoartele din punctele de control, de la personalul implicat și de la competitorii accidentați și cooperează cu autoritățile.