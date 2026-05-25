Ministerul de Externe de la Moscova a precizat că atacurile ruse vor viza centre de decizie, puncte de comandă şi instalaţii ale industriei de apărare din Kiev. Nu a fost menţionat momentul începerii loviturilor.

Acestea sunt anunţate ca o reacţie la un atac ucrainean cu drone asupra unui obiectiv descris de Rusia ca un cămin studenţesc.

Ucraina susţine că clădirea pe care a distrus-o vinerea trecută în regiunea ucraineană Lugansk - ocupată de forţele ruse - era sediul unui cartier general al unităţii ruseşti de drone Rubicon.