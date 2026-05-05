Beyoncé a furat toate privirile, într-o rochie cu pene și pietre prețioase, în formă de schelet.

Aceasta a fost prima apariție a lui Beyoncé la Met Gala, după o pauză de un deceniu. Cântăreața a venit însoțită de Jay-Z și de fiica lor, în vârstă de 14 ani - organizatorii au ignorat regula privind vârsta minimă de participare de 18 ani.

Îndelung comentată a fost și intrarea lui Bad Bunny, costumat ca un bătrân. Madonna a purtat o corabie pe cap, iar Blake Lively a avut nevoie de ajutor cu trena rochiei, pe scări.

În spatele unei măști s-a aflat Katy Perry. Cântăreața a vrut astfel să aducă un omagiu călătoriei sale în spațiu, cu racheta lui Jeff Bezos. În schimb, Heidi Klum a venit îmbrăcată ca o statuie.

În total, peste 300 de vedete au spus „prezent” la cea mai importantă și exclusivistă petrecere din lumea modei.

Lista invitaților a fost ținută secret până în seara evenimentului și a fost stabilită exclusiv de fostul editor-șef al revistei Vogue, Anna Wintour. Mai mult, ea a aprobat personal fiecare îmbrăcăminte dinaintea galei.

Codul vestimentar al ediției din acest an a fost „Fashion is Art” - în traducere, „Moda este artă”.

Dacă oaspeții trebuie să dețină o invitație pentru a participa, brandurile sunt obligate să cumpere bilete. Unul costă aproape 75.000 de dolari. Fondurile obținute din vânzări sunt direcționate către Institutul de Costume.

Publicul are acces doar la intrare - nu și în interior, la gala propriu-zisă, unde invitații se bucură de o cină, cocktailuri, muzică live și vizitează noua expoziție de costume de la Metropolitan Museum of Art.