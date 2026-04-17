Pe de altă parte, anchetatorii din Timiș caută un individ care joi seară a anunţat pe internet -într-o postare șocantă- că strânge bani pentru asasinarea preşedintelui.

Mesajul a fost publicat de un tânăr din Timișoara.

El a scris: „Organizez strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan.”

Polițiștii au văzut și ei postarea, s-au autosesizat și încearcă să îl găsească pe individ. La câteva ore după postare, acesta și-a închis contul.

Într-un alt caz, din Hunedoara, oamenii legii au reținut un tânăr de 28 de ani, care a publicat mesaje care incită la ură şi violenţă împotriva evreilor.

Anchetatorii au aflat că locuieşte în Bucureşti. Drept urmare, apartamentul lui din Capitală a fost percheziţionat. Au fost găsite acolo mai multe simboluri fasciste, banderole, inele și alte materiale naziste.

După audieri, a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru incitare la violenţă şi discriminare.