Cei patru furnizori care au primit acest contract sunt întreprinderi europene: grupul luxemburghez Post Telecom, împreună cu partenerii săi CleverCloud şi OVHcloud, grupul german StackIT, firma Scaleway, divizia de centre de date a grupului francez Iliand, şi grupul belgian Proximus, informează un comunicat al executivului comunitar.

Furnizorii premiaţi au fost selectaţi pe baza alinierii lor la Cadrul de suveranitate în domeniul cloud computingului al Comisiei, care măsoară suveranitatea în cadrul a opt obiective. Acestea includ considerente strategice, juridice, operaţionale şi de mediu, precum şi transparenţa lanţului de aprovizionare, deschiderea tehnologică, securitatea şi respectarea legislaţiei UE. Comisia a atribuit în paralel patru contracte pentru a asigura diversificarea şi rezilienţa, evitând dependenţa excesivă de un singur furnizor. Pentru a fi eligibili, furnizorii trebuiau să atingă niveluri riguroase de asigurare, asigurându-se că părţile terţe din afara UE au un control limitat asupra tehnologiilor pe care furnizorii le utilizează sau asupra serviciilor pe care le furnizează.

CE ”încurajează întregul sector să respecte standardele și valorile europene”

Utilizarea pe scară largă a cloudului UE este o condiţie prealabilă pentru îmbunătăţirea suveranităţii digitale a UE. Comisia conduce prin puterea exemplului, întrucât procedura de ofertare în cloud suveran stabileşte un nou criteriu de referinţă pentru ceea ce înseamnă "suveran" în practică pentru serviciile de cloud.

Licitaţia încurajează întregul sector să respecte standardele şi valorile europene. Succesul său evidenţiază calitatea ridicată a furnizorilor europeni, demonstrând capacitatea acestora de a îndeplini criteriile stricte ale Comisiei. De asemenea, arată că tehnologiile din afara Europei, atunci când sunt exploatate într-un cadru strict şi adecvat, pot atinge nivelul minim de suveranitate necesar.