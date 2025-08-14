O companie japoneză a transformat apa din onsen în pulbere. „Apa este mai prețioasă decât petrolul”

14-08-2025 | 11:45
apa termala
O companie japoneză a transformat cu succes apa din faimoasele „onsen", izvoarele termale multi-benefice din Japonia, în pulbere, pentru a face posibil exportul, considerat mult timp imposibil.

Sabrina Saghin

Compania Le Furo, cu sediul la Tokyo, a dezvoltat o tehnologie numită „onsen artizanal", care extrage şi filtrează elementele care alcătuiesc izvoarele termale, concentrându-le extrem de mult sub formă de pulbere.

Compania intenţionează acum să utilizeze această tehnologie brevetată pentru a exporta izvoare termale japoneze, cu scopul de a deschide mai multe unităţi în regiunea Golfului până în 2026, unde „apa este considerată o resursă mai preţioasă decât petrolul", explică directorul său general, Naoki Mita.

Transportul izvoarelor termale în străinătate părea anterior imposibil din motive logistice, volumul de apă necesar şi susceptibilitatea lor la germeni.

„La fel ca la extragerea espresso-ului, măcinăm resursele minerale în pulberi fine, asemănătoare nisipului", a explicat Naoki Mita pentru AFP despre invenţia start-upului Le Furo.

Antreprenorul subliniază că multe alte aşa-numite „pulberi onsen" disponibile în comerţ sunt sintetice şi reproduc culoarea şi parfumul relaxant al acestor izvoare fără a conţine neapărat elementele naturale esenţiale.

Numai după dizolvarea în apă a metalelor solide, cum ar fi fierul, magneziul şi zincul, devine posibilă reproducerea chimică a efectelor terapeutice ale onsen.

Termenul de onsen se referă atât la izvoarele termale cât şi la băile publice unde oamenii se relaxează în ape termale cu temperaturi variabile.

Cu aproximativ 28.000 de unităţi în 2021, potrivit Ministerului Mediului, acestea constituie o industrie semnificativă în Japonia, populară atât în rândul localnicilor, cât şi al turiştilor.

Aici, în Japonia, avem această cultură de a ne cufunda într-o baie bună pentru a ne îmbunătăţi sănătatea. Acesta este tipul de experienţă care cred că va genera un mare interes în alte ţări", a adăugat Naoki Mita.

Sursa: Agerpres

