Toate cheltuielile de transport și cazare sunt acoperite.

Aplicația de dezvoltare personală RiseGuide a lansat o ofertă de angajare inedită pentru postul de „Global Charisma Scout” (Cercetaș Global al Carismei), persoana care va realiza un clasament al orașelor europene în care este cel mai ușor să începi o conversație cu persoane necunoscute, scrie Euronews.

Timp de opt săptămâni, candidatul selectat va călători prin Europa și va fi plătit cu 3.000 de dolari (aproximativ 2.630 de euro) pe lună pentru a documenta interacțiunile cu oamenii întâlniți.

Misiunea este de a evalua fiecare oraș în funcție de căldura oamenilor, disponibilitatea acestora de a purta o conversație și cât de ușor pot fi abordați.

Pe baza acestor observații va fi realizat European Charisma Index, un clasament care va arăta în ce orașe europene este cel mai simplu să intri în vorbă cu persoane necunoscute.

Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul angajat

Compania caută candidați energici, sociabili, independenți și pasionați de interacțiunea cu oamenii.

De asemenea, aceștia trebuie să aibă dreptul de a călători în Uniunea Europeană și să fie dispuși să locuiască din valiză timp de două luni. Cunoașterea unei a doua limbi străine reprezintă un avantaj.

Clasamentul va include opt destinații europene: Roma, Barcelona, Lisabona, Paris, Dublin, Atena, Amsterdam și Berlin.

Pe lângă salariu, RiseGuide va suporta integral costurile pentru zboruri, cazare și experiențele din timpul călătoriei.

Cum poți aplica

Candidații interesați trebuie să trimită un CV și o înregistrare video de 3-4 minute în care să explice de ce ar fi un excelent „cercetaș global al carismei”.Aplicația solicită, de asemenea, link-uri către profilurile publice ale candidaților de pe rețelele sociale, cum ar fi Instagram sau TikTok.