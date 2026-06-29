British American Tobacco (BAT), gigantul mondial din domeniul tutunului, care produce țigări precum Kent, Lucky Strike, Camel sau Dunhill, renunță la 5.500 de posturi și externalizează alte 3.500, scrie BBC. Nu a precizat de unde vor veni reducerile, dar a spus că SUA nu vor fi afectate.

BAT are aproape 2.000 de angajați și în România, în fabrica de la Ploiești și centrul de management din București, fiind una dintre cele mai mari companii străine din țara noastră și printre principalii contributori la bugetul de stat. În martie, AJOFM Prahova anunța că BAT va disponibiliza 135 de angajați de la fabrica din Ploiești.

BAT declarase la începutul acestui an că plănuiește economii pentru a deveni „mai digitală și mai concentrată pe inteligență artificială”. Vânzările tradiționale de țigări sunt în scădere, pe măsură ce fumătorii trec din ce în ce mai mult la țigări electronice și pliculețe de nicotină.

BAT își mută atenția către alternative la fumat, cum ar fi țigările electronice Vuse și pliculețele de nicotină Velo, pentru a stimula creșterea, dar vânzările și marjele de profit au fost lente în ultimii ani.

Compania are în prezent aproximativ 47.000 de angajați la nivel global. Se afirmă că reducerile de costuri ar trebui să economisească aproximativ 700 de milioane de euro pe an până în 2028.

Concedierile vor fi finalizate anul acesta

Vânzările din SUA - cea mai mare piață a sa - au fost, de asemenea, afectate de costul vieții, deoarece fumătorii trec la mărci mai ieftine. În plus, compania se confruntă cu creșterea taxelor și a reglementărilor mai stricte pe unele piețe.

Autoritățile americane de reglementare au adoptat o poziție fermă în ceea ce privește aprobarea licențelor pentru produse noi, cum ar fi țigările electronice, amânând lansările. BAT susține că acest lucru a alimentat un aflux de produse chinezești ilegale, afectând vânzările și cota sa de piață.

„Industria tutunului a constatat că tranziția de la țigări la produse de generație următoare este una lentă”, a declarat Dan Coatsworth, șeful departamentului de piețe de la AJ Bell.

„Vapatul este acum ceva obișnuit, însă producătorii de produse se confruntă cu condiții de piață dificile cauzate de proliferarea produselor ilegale”.

BAT a declarat că reducerile de locuri de muncă, care au început deja, urmează să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

Directorul executiv, Tadeu Marroco, a declarat că reducerile vor face compania „mai agilă, mai disciplinată din punct de vedere al costurilor și mai susținută de tehnologie”.

„Aceste schimbări îi afectează pe mulți dintre colegii noștri și ne concentrăm pe a-i sprijini în această tranziție cu grijă și respect, pe măsură ce poziționăm afacerea pentru viitor”.