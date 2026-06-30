În acest moment posturile sunt blocate în sistemul de sănătate. Spitalele din subordinea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Dezvoltării pot înainta Guvernului, prin intermediul Ministerului Sănătăţii memorandumuri pentru aprobare, cu necesarul de posturi existent, astfel încât să poată fi organizate concursurile de angajare a personalului.

„În urma corespondenţei purtate de Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB) cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) referitor la modul de aplicare a prevederilor art. XXII alin. (14) din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, ASSMB a fost informată oficial că entitatea legală care iniţiază elaborarea Memorandumului în baza actului normativ mai sus menţionat este Ministerul Sănătăţii", a precizat instituţia.

În acest sens, ASSMB a colectat şi centralizat datele privind necesarul de personal de la toate cele 19 unităţi sanitare din subordine.

Documentaţia de fundamentare a fost transmisă în luna aprilie 2026 către Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSPMB). Demersul a vizat ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, cu respectarea strictă a normării personalului şi a încadrării în bugetul aprobat.

„Centralizarea finală indică necesitatea scoaterii la concurs a unui număr total de 1.240 de posturi la nivelul celor 19 spitale", au explicat reprezentanţii ASSMB.

Posturile diponibile

Defalcat, pe categorii profesionale, cele 1.240 de posturi înseamnă: 171 de medici (152 de posturi vacante, 19 temporar vacante), 34 de oameni - alt personal de specialitate medico-sanitar cu studii superioare - farmacist, biolog, biochimist, fizician (31 de posturi vacante, 3 temporar vacante), 34 de oameni - personal de cercetare (34 de posturi vacante), 442 de asistenţi medicali (indiferent de nivelul studiilor, 406 posturi vacante, 36 de posturi temporar vacante).

De asemenea, sunt solicitaţi 73 de oameni din categoria alt personal cu studii medii (registrator medical, statistician medical, 70 de posturi vacante, 3 temporar vacante), 357 de oameni - personal auxiliar sanitar (brancardier, infirmieră, 353 de posturi vacante, 4 temporar vacante), 129 de oameni ar trebui angajaţi la categoria TESA (muncitori şi personal de deservire, 126 de posturi vacante, 3 temporar vacante).