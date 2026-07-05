Concediu fără plată în România. Regula simplă pe care mulți angajați nu o știu

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concediu fara plata
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Concediul fără plată poate fi o soluție pentru angajații care au nevoie de timp pentru probleme personale, studii sau formare profesională, fără să își piardă locul de muncă. 

autor
Georgiana Ioniță

Mulți nu știu însă că această perioadă nu înseamnă doar lipsa salariului: poate influența vechimea în muncă, numărul zilelor de concediu de odihnă și, în cazul unor absențe mai lungi, anumite drepturi sociale. Iată ce prevede Codul muncii și ce reguli trebuie să cunoști înainte de a depune o astfel de cerere.

Ce este concediul fără plată și cum funcționează în România

Concediul fără plată este o perioadă în care salariatul își suspendă activitatea profesională, fără să primească salariu sau alte drepturi salariale aferente perioadei respective.

Potrivit articolului 153 din Codul muncii, angajații au dreptul la concedii fără plată pentru rezolvarea unor situații personale, iar durata acestora se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

Spre deosebire de concediul de odihnă, care reprezintă un drept anual garantat prin lege, concediul fără plată trebuie solicitat de angajat și aprobat de angajator.

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În această perioadă, contractul individual de muncă este suspendat prin acordul părților, conform articolului 54 din Codul muncii. Asta înseamnă că salariatul nu mai prestează activitate, iar angajatorul nu mai are obligația de a plăti salariul.

Codul muncii reglementează două situații principale:

• concediul fără plată pentru interese personale;

• concediul fără plată pentru formare profesională.

Deși ambele presupun suspendarea temporară a contractului de muncă, efectele asupra vechimii și altor drepturi pot fi diferite.

În ce situații poți solicita concediu fără plată

Legea nu stabilește o listă strictă a motivelor pentru care poate fi solicitat concediul fără plată pentru interese personale.

În practică, acesta poate fi cerut pentru numeroase situații din viața de zi cu zi, atunci când angajatul nu își poate rezolva problemele fără a lipsi de la serviciu.

Printre cele mai frecvente motive se numără:

• îngrijirea unui membru al familiei;

• mutarea într-un alt oraș sau într-o altă locuință;

• rezolvarea unor probleme administrative sau juridice;

• susținerea unor examene sau participarea la cursuri;

• perioade de formare profesională;

• alte situații personale care necesită timp și prezență fizică.

Pentru concediul fără plată destinat formării profesionale, regulile sunt ceva mai clare. Salariatul trebuie să înainteze cererea cu cel puțin o lună înainte și să precizeze perioada, instituția de învățământ sau de formare și domeniul pentru care solicită concediul.

În multe companii, cererea poate fi însoțită de documente justificative, precum adeverințe de înscriere la cursuri sau programe de specializare.

Cât poate dura concediul fără plată și cine îl aprobă

Una dintre cele mai importante informații pentru angajați este că, în mediul privat, Codul muncii nu stabilește o limită maximă pentru concediul fără plată.

Regula simplă pe care mulți nu o cunosc este că durata se stabilește prin:

• contractul colectiv de muncă;

• regulamentul intern al companiei;

• acordul dintre angajat și angajator.

În unele firme, concediul fără plată poate dura doar câteva zile sau săptămâni, în timp ce alte companii permit perioade de câteva luni.

În cazul salariaților din administrația publică și din instituțiile bugetare, regulile sunt diferite. Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 stabilește că, pentru anumite situații, durata cumulată a concediilor fără plată nu poate depăși 90 de zile lucrătoare pe an.

Angajatorul analizează solicitarea în funcție de prevederile interne și de necesitățile activității. În cazul concediului fără plată pentru formare profesională, legea prevede că refuzul poate interveni doar dacă absența salariatului ar prejudicia grav desfășurarea activității.

În cazul concediului pentru formare profesională, legea limitează posibilitatea refuzului. Angajatorul poate respinge cererea doar dacă absența salariatului ar afecta grav desfășurarea activității.

Ce se întâmplă cu salariul și contribuțiile în această perioadă

Pe durata concediului fără plată, angajatul nu primește salariu și nici alte beneficii legate de activitatea desfășurată, precum tichetele de masă sau alte drepturi extrasalariale acordate pentru zilele lucrate.

Întrucât contractul individual de muncă este suspendat, nu se mai plătesc nici contribuțiile sociale aferente veniturilor salariale pentru perioada respectivă.

Acest aspect poate avea efecte asupra unor drepturi viitoare, în special în cazul unor perioade lungi de concediu fără plată.

În ceea ce privește asigurarea de sănătate, legislația prevede că drepturile de asigurat se păstrează pentru o anumită perioadă după ultima contribuție plătită Dacă perioada de concediu fără plată se prelungește și persoana nu beneficiază de o altă formă de asigurare, pot apărea efecte asupra calității de asigurat în sistemul public de sănătate, conform legislației în vigoare.

Înainte de a solicita un concediu fără plată pentru o perioadă mai lungă, este recomandată verificarea efectelor pe care suspendarea contractului de muncă le poate avea asupra contribuțiilor și a calității de asigurat în sistemul public de sănătate, potrivit legislației în vigoare.

Impactul concediului fără plată asupra vechimii în muncă

Un alt aspect important, pe care mulți salariați îl află abia după ce intră în concediu fără plată, este legat de vechimea în muncă.

Potrivit articolului 16 din Codul muncii, concediile fără plată pentru interese personale se scad din vechimea în muncă.

Cu alte cuvinte, perioada respectivă nu este considerată activitate prestată și nu intră în calculul anumitor drepturi care depind de vechime.

Există însă o excepție importantă. Concediile fără plată pentru formare profesională, acordate în condițiile prevăzute de lege, sunt asimilate perioadelor de activitate efectivă în ceea ce privește anumite drepturi profesionale, altele decât salariul.

Acest regim special urmărește să încurajeze dezvoltarea profesională și participarea la programe de perfecționare.

Pentru angajații care își doresc să urmeze cursuri, programe universitare sau specializări, această diferență poate avea un impact important asupra evoluției în carieră.

Diferența dintre concediul fără plată și concediul de odihnă

Deși ambele presupun absența de la locul de muncă, concediul fără plată și concediul de odihnă funcționează după reguli complet diferite.

Concediul de odihnă:

• este plătit;

• reprezintă un drept anual garantat prin lege;

• nu poate fi refuzat definitiv de angajator;

• contribuie la vechimea în muncă.

În schimb, concediul fără plată:

• nu este remunerat;

• presupune suspendarea contractului de muncă;

• trebuie aprobat de angajator;

• poate afecta vechimea și alte drepturi.

O regulă mai puțin cunoscută este că perioadele de concediu fără plată pentru interese personale pot influența și durata concediului de odihnă din acel an.

Exemplu: dacă un salariat beneficiază de 24 de zile de concediu de odihnă anual și petrece două luni în concediu fără plată pentru interese personale, numărul zilelor de concediu poate fi recalculat proporțional cu perioada efectiv lucrată, dacă regulamentul intern sau contractul colectiv nu prevede altfel.

În unele companii există reguli mai favorabile pentru angajați, motiv pentru care este recomandată verificarea prevederilor interne înainte de solicitarea unui astfel de concediu.

Avantaje și riscuri pe care trebuie să le cunoști înainte de concediu fără plată

Concediul fără plată poate reprezenta o soluție utilă pentru rezolvarea unor probleme personale sau pentru dezvoltarea profesională, fără ca angajatul să fie nevoit să își piardă locul de muncă.

Printre principalele avantaje se numără:

• posibilitatea de a rezolva situații personale importante;

• păstrarea raportului de muncă;

• accesul la programe de formare profesională;

• flexibilitate mai mare decât în cazul unei demisii.

Există însă și câteva riscuri care trebuie luate în calcul:

• lipsa veniturilor pe perioada concediului;

• diminuarea vechimii în muncă pentru concediile acordate în interes personal;

• reducerea proporțională a concediului de odihnă în anumite situații;

• posibile efecte asupra contribuțiilor sociale și a calității de asigurat pentru perioade foarte lungi.

Înainte de a solicita concediu fără plată, este important ca fiecare angajat să verifice regulile aplicabile în propria companie și să analizeze impactul pe care această decizie îl poate avea asupra drepturilor sale profesionale și sociale.

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Etichete: concediu fără plată, concediu, angajati,

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