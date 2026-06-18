Proiectul, denumit „Sunrise”, promite să rescrie regulile aviației comerciale și să elimine ultima escală de pe una dintre cele mai emblematice rute aeriene ale lumii, scrie Euronews.

O premieră în istoria aviației comerciale

Qantas a anunțat că prima rută din cadrul Project Sunrise va fi Sydney – Londra, iar zborurile vor debuta în octombrie 2027. Pentru prima dată, pasagerii vor putea călători între cele două metropole fără nicio escală.

Compania a prezentat și primul avion Airbus A350-1000ULR, special modificat pentru această misiune. În funcție de condițiile atmosferice și operaționale, durata călătoriei va varia între 19 și 22 de ore.

Proiectul va continua ulterior cu alte destinații ultra-long-haul, iar următoarea rută confirmată este Sydney – New York.

„Qantas a fost construită pe convingerea că distanța dintre Australia și restul lumii nu ar trebui să fie niciodată un obstacol”, a declarat Vanessa Hudson, directorul general al grupului Qantas.

Potrivit acesteia, proiectul reprezintă unul dintre cele mai importante momente din cei 105 ani de existență ai companiei.

„Când am operat pentru prima dată ruta către Londra, în 1947, avionul făcea șapte opriri pe parcurs. Fiecare generație de aeronave a eliminat câte o escală. Astăzi o eliminăm și pe ultima”, a afirmat Hudson.

În prezent, recordul pentru cel mai lung zbor comercial regulat fără escală este deținut de Singapore Airlines, pe ruta Singapore – New York, cu o distanță de 15.349 de kilometri și o durată de aproape 19 ore.

Noul Airbus A350-1000ULR al Qantas va depăși acest record și va transporta doar 238 de pasageri, deși versiunea standard a aeronavei poate găzdui până la 480 de persoane.

Dintre cele 238 de locuri, 140 vor fi la clasa economică, configurația fiind gândită pentru a oferi mai mult spațiu și confort pe parcursul unei călătorii extrem de lungi.

Tehnologia din spatele celui mai lung zbor din lume

Aeronava a fost dezvoltată special de Airbus pentru Project Sunrise și este echipată cu un rezervor suplimentar de combustibil de 20.000 de litri.

Această modificare îi permite să parcurgă peste 16.000 de kilometri fără alimentare și să rămână în aer până la 22 de ore.

Qantas va primi în total 12 aeronave A350-1000ULR, fiecare configurată cu patru clase de călătorie. Al doilea aparat destinat proiectului se află deja în etapa de testare și certificare.