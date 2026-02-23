Autoritatea italiană pentru Protecția Datelor a amendat o companie cu 40.000 de euro pentru încălcarea confidențialității corespondenței electronice a fostului său CEO, după încetarea contractului de muncă. Cazul a fost făcut public în buletinul informativ din ianuarie al instituției, notează Consulenti del Lavoro.

Potrivit autorității, mesajele electronice, lista de contacte și fișierele atașate sunt parte a corespondenței protejate de dreptul la viață privată, un principiu consfințit constituțional ca element esențial al demnității personale.

În situația analizată, compania i-a blocat fostului director accesul la căsuța de e-mail, însă a menținut contul activ și a redirecționat mesajele primite către o altă adresă internă timp de aproximativ două luni. Măsura a fost aplicată în ciuda unei solicitări explicite de dezactivare formulate în baza Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Autoritatea a calificat această practică drept ilegală și a dispus ca societatea să îi permită fostului angajat accesul la contul profesional, urmând ca acesta să fie ulterior șters.

La stabilirea amenzii, Garante a luat în considerare gravitatea și durata încălcărilor, faptul că solicitarea angajatului de a-și exercita drepturile nu a primit răspuns, dar și lipsa unor abateri anterioare ale companiei în domeniul protecției datelor.