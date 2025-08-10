O călăreață din Marea Britanie a murit în timpul unui concurs. Greșeala care a costat-o viața

Călăreața britanică Sarah Yorke a murit la vârsta de 37 de ani, după ce a căzut de pe calul său la un eveniment din Northamptonshire.

Yorke a concurat vineri la Aston-le-Walls, când a căzut la al treilea obstacol al traseului, care a inclus probe de sărituri, relatează metro.co.uk.

Femeia în vârstă de 37 de ani a primit tratament medical imediat, dar a murit în urma căzăturii.

Calul său nu a suferit nicio rană și s-a întors singur la grajd după accident.

Yorke și calul ei au participat pentru prima dată împreună la nivelul BE100 în competiția British Eventing.

La acest nivel, înălțimea maximă a obstacolelor la sărituri este de 105 cm.

Luna trecută, ea a câștigat cu calul său de șapte ani în clasa BE90, la Swalcliffe Park, în Oxfordshire.

Concursul de trei zile de la Aston-le-Walls, care trebuia să ajungă sâmbătă la ultima zi, a fost abandonat după accident.

Un comunicat al British Eventing a declarat: „Cu profundă tristețe confirmăm că Sarah Yorke, în vârstă de 37 de ani, a suferit un accident fatal în timpul concursului Aston-le-Walls Horse Trials din Northamptonshire, Anglia, vineri, 8 august 2025. Medicii au intervenit imediat după căderea sa la obstacolul 3; însă nu a putut fi salvată. Calul său a fost evaluat de veterinarul de la fața locului, s-a întors singur la grajd și nu a suferit nicio rană.”

Rosie Williams, director executiv al British Eventing, a spus: „În numele întregii echipe British Eventing, doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui Sarah. Gândurile întregii comunități ecvestre sunt alături de ei în aceste momente extrem de dificile.O analiză completă a incidentului va fi realizată în conformitate cu protocoalele noastre stabilite.Pentru a respecta intimitatea familiei în aceste momente triste, nu vor fi oferite alte detalii.”

