Știre în curs de actualizare.

Cei trei turiști s-au înecat când barca s-a răsturnat la două mile și jumătate marine de capitala Omanului, Muscat.

Poliția Regală din Oman a declarat că pe navă se aflau și un ghid turistic și un căpitan de barcă. Doi turiști au suferit răni ușoare, notează Sky News.

„Ancheta este încă în curs pentru a stabili circumstanțele incidentului”, a declarat poliția.

Într-o postare pe X, fostul Twitter, se putea vedea carena răsturnată a unei bărci plutind în apă.

Potrivit Oman Daily Observer, barca se îndrepta spre Insulele Ad Dimaniyat, un loc popular printre turiști, cunoscut pentru unele dintre cele mai bune locuri de snorkelling din regiune, situat la aproximativ 10 mile marine de continent.

Citando unul dintre operatori, ziarul a raportat că incidentul a avut loc în jurul orei 9 dimineața, după ce condițiile meteorologice pe apă s-au înrăutățit brusc.

Ministerul de Externe al Franței nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Oman, situat la marginea estică a peninsulei Arabice, atrage turiști cu scufundările și frumusețea naturală, având aproximativ patru milioane de vizitatori în fiecare an.

